iPhones für Hacker: Apple gibt „Opfer-Geräte“ aus

Im vergangenen August informierte Apple erstmals über die Pläne der hauseigenen Sicherheitsabteilung, nicht nur das 2016 eingeführte Bug Bounty-Program zu erweitern, sondern auch in Sachen iPhone-Security auf ein partnerschaftliches Verhältnis mit der Hacker-Community zu setzen.

Die Ansage damals: Apple werde der interessierten Community aus Hackern, Pen-Testern und Sicherheits-Experten weit weniger skeptisch als bislang gegenübertreten und ausgewählte Sicherheits-Forscher mit iPhone-Einheiten auszustatten, die auf die üblichen System-Restriktionen verzichten und so einen „Blick unter die Haube“ zulassen.

Ein plötzliches Umdenken, das für überraschte Gesichter sorgte. Für den Zugriff auf das Dateisystem waren die Forscher bislang stets auf einen Jailbreak angewiesen und konnte so häufig nur ältere Versionen des iPhones auf Schwachstellen abklopfen.

Jetzt hat Apple das Versprechen eingelöst und startet jetzt das sogenannte Apple Security Research Device Program„. Hier werden auf Antrag Geräte ausgegeben, die ganz spezifisch zum Aufspüren von Sicherheitslücken gedacht sind.

Wie Apple gegenüber dem Online-Portal TechCrunch angibt, wünscht man sich kollaborativ mit der Hacker-Community zusammenzuarbeiten. Statt die Opfer-Gerät schlicht auszuliefern und dann einen Strich durnter zu machen, würde man den Mitgliedern des neuen „Apple Security Research Device Program“ den Zugang zu umfangreicher Dokumentation ermöglichen und ein spezielles Forum mit Apple-Ingenieuren bereitstellen, die offene Fragen beantworten könnten.

Das „Apple Security Research Device Program“ ersetzt Apples Bug Bounty-Program nicht, sondern ergänzt dieses.

Interessierte Hacker müssen sich auf dieser Sonderseite bewerben und nachweisen, dass sie in der Vergangenheit bereits Sicherheitslücken in anderen Systemen aufgespürt haben:

Die Teilnahme am Programm für Sicherheitsforschungsgeräte unterliegt der Prüfung Ihres Antrags. Die Verfügbarkeit von Geräten ist begrenzt. Die Geräte stehen nicht für alle qualifizierten Antragsteller in der ersten Antragsperiode zur Verfügung. Qualifizierte Antragsteller, die während dieses Zeitraums kein Gerät erhalten, werden automatisch während der nächsten Antragsperiode im Jahr 2021 berücksichtigt. Um für das Security Research Device Program in Frage zu kommen, müssen Sie Inhaber eines Mitgliedskontos im Apple Developer Program sein und eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Suche nach Sicherheitsproblemen auf Apple Plattformen oder anderen modernen Betriebssystemen und Plattformen vorweisen können.