IKEA Home Smart: HomeKit für Taster und Bewegungsmelder

Das schwedische Einrichtungshaus IKEA hat in den Update-Notizen der noch nicht zum Download bereitstehenden Gateway-Firmware 1.13.21 mehrere Änderungen notiert, von denen vor allem HomeKit-Nutzer profitieren werden.

Bewegungsmelder und Taster mit HomeKit

So wird die nächste Version der Firmware sowohl den TRÅDFRI Bewegungsmelder als auch die TRÅDFRI Shortcut Buttons in HomeKit-Installationen zur Verfügung stellen. Dies dürfte aus dem Shortcut Button, der erst kürzlich in den Markt startete, den günstigsten HomeKit-Taster bislang machen.

ÅSKVÄDER und STYRBAR

Neben der Bridge-Aktualisierung soll sich das anstehende Update auch um Funktionsneuerungen für die Accessoires ÅSKVÄDER und STYRBAR kümmern.

Während es sich bei STYRBAR um eine neue Vier-Tasten-Fernbedienung handelt, die erstmals im Oktober 2020 gesichtet wurde, ist ÅSKVÄDER ein Steckdosen-System, das auf den skandinavischen Markt beschränkt ist.

Unsere Nachfrage ob ÅSKVÄDER langfristig auch in Deutschland verfügbar sein wird, kommentierte IKEA Anfang des Monats noch ausweichend. Damals erklärte ein Sprecher des Konzerns, dass momentan noch nicht abzusehen sei ob, und ggf. zu welchem Zeitpunkt, die Steckdosen auch bei IKEA Deutschland in den Verkauf gehen werden.

Gestaffelter Rollout wahrscheinlich

Der Beipackzettel datiert das Release 1.16.0 der IKEA-Software auf den 18. Februar und wird dieses, inklusive der Gateway-Firmware 1.13.21, wohl wieder in einem gestaffeltem Rollout über mehrere Tage hinweg unter seinen Kunden ausspielen. Anschließend dürften verbundene Schalter und Bewegungsmelder dann auch in der Home-App Apples auftauchen, wo diese in eigene Automationen eingegliedert werden können.

IKEA hat den Verkaufspreis der hauseigenen Gateway erst kürzlich von 30 auf 20 Euro reduziert.