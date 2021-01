BMW Digital Key Plus bringt CarKey-Funktionen über Ultrabreitband

BMW geht den nächsten Schritt mit Blick auf die Verwendung des iPhone als Autoschlüssel. Der BMW Digital Key Plus setzt auf Ultra-Breitband-Technologie, in der Folge kann das iPhone beim Entsperren oder Starten des Fahrzeugs künftig in der Tasche bleiben.

Die seit letztem Sommer verfügbare CarKey-Funktion arbeitet noch mit NFC, daher ist es bislang erforderlich, das iPhone für die Schlüsselfunktion an den Türgriff zu halten. Mit der Verwendung des in den aktuellen iPhone-Modellen integrierten U1-Prozessors genügt es nun, wenn man sich in direkter Nähe zum Fahrzeug befindet.

BMW will den Digital Key Plus mit dem voraussichtlich ab November verfügbaren vollelektrischen BMW iX einführen. Unabhängig davon dürfte die zugrundeliegende Technologie bald auch schon von anderen Fahrzeugherstellern genutzt werden. Laut BMW wurde eng mit dem Branchenverband Car Connectivity Consortium zusammengearbeitet, um die Ultra-Breitband-Funktionen in die kommende Version 3.0 der als globaler Standard geltenden Digital-Key-Spezifikation zu integrieren.