For all Mankind: 2. Staffel auf Apple TV+ verfügbar, AR-App nicht

Passend zur gestrigen Mars-Landung des NASA-Rovers Perseverance ist heute die erste neue Folge des von Apple produzierten Weltraum-Dramas „For all Mankind“ auf dem Video-Streaming-Dienst Apple TV+ gelandet. Wie bereits die erste Staffel setzt auch Season 2 der mit einer IMDb-Note von 7,6 überdurchschnittlich gut bewerteten Sendung erneut auf die Ausstrahlung einzelner Folgen im Wochenrhythmus. Im Gegensatz zur ersten Staffel startet Season 2 jedoch nicht gleich mit drei Folgen, sondern legt heute lediglich die erste Episode vor.

Die zweite Staffel des Weltraum-Dramas spielt zum Höhepunkt des Kalten Krieges. Es ist 1983, die Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion sind massiv, Ronald Reagan ist Präsident und beide Supermächte liefern sich ein Rennen um die ressourcenreichsten Gebiete auf dem Mond:

„Das Verteidigungsministerium ist in Mission Control eingezogen, und die Militarisierung der NASA wird zum zentralen Thema in den Geschichten mehrerer Charaktere: einige kämpfen dagegen an, andere nutzen sie als Gelegenheit, ihre eigenen Interessen voranzutreiben, und einige finden sich auf dem Höhepunkt eines Konflikts wieder, der zu einem Atomkrieg führen könnte.“