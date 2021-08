Apple rückt vom Maulkorb ab: Entwickler dürfen Spar-Abos bewerben

Was Apple als selbstverständliche Geste an die Entwickler-Community verkauft, werten Marktbeobachter als den Versuch des kleinstmöglichen Kompromisses im Streit um die Monopolstellung, die Apple als Marktplatzbetreiber des App Store innehat.

Diese Anti-Steering-Policy hat Apple mit seinen Zugeständnissen an die Entwickler-Community, über die ifun.de hier berichtete nun also komplett gestrichen. Entwickler dürfen damit fortan nicht nur auf konkurrierende Verkaufsangebote außerhalb des App Store hinweisen, sondern diese auch dann namentlich erwähnen, wenn Anwender hier bares Geld sparen können.

Apple war wichtig: Netflix dürfte zwar auch außerhalb des App Store Geschäfte machen, sollte diese innerhalb des Software-Kaufhauses aber nicht bewerben und die App-Store-Nutzer schon gar nicht darauf aufmerksam machen, dass die Preise außerhalb des App Store unter denen lagen die innerhalb des Software-Kaufhauses gefordert wurden und Apples Umsatzbeteiligung direkt an den Verbraucher durchreichten. Netflix sollte die Laufkundschaft des App Stores zum Kauf nicht auf die eigene Webseite steuern dürfen – daher auch das Wortkonstrukt Anti-Steering-Policy , also etwa Anti-Steuerungs-Politik.

Um Apples Anti-Steering-Policy zu erklären, also die App-Store-Regel die es Entwicklern ausdrücklich untersagt auf Kaufmöglichkeiten außerhalb des App Store hinzuweisen, eignen sich spezifische Beispiel am besten.

Insert

You are going to send email to