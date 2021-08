Apple macht klagenden Entwicklern ein Friedensangebot

In der Folge könnt ihr die sieben Punkte, mit denen Apple den klagenden Entwicklern entgegenkommen will, im Originalwortlaut nachlesen. Das letzte Wort diesbezüglich hat allerdings das zuständige Gericht.

Endkunden werden die neuen Regeln wenn überhaupt, dann über eine zukünftig breitere Staffelung der App-Store-Preise zu sehen bekommen. Apple will die festgelegten Preisstufen von bislang weniger als 100 auf mehr als 500 erweitern, was zu bislang nicht vorhandenen Zwischenstufen wie 1,19 Euro oder dergleichen führen könnte.

So ist der von Apple eingerichtete „Fonds zur Unterstützung kleiner US-Entwickler“ wohl eher als Friedensangebot an die Kläger zu sehen, denn als soziale Leistung. Apple stellt hier einen Topf mit 100 Millionen Dollar quasi für Entschädigungszahlungen bereit, von denen laut Kleingedrucktem allerdings direkt 30 Millionen für die Gerichtskosten abgehen . Einen Anspruch auf die Gelder haben Entwickler, die im Zeitraum zwischen dem 4. Juni 2015 und dem 26. April 2021 ein Konto im amerikanischen App Store hatten und in diesem Zeitraum pro Jahr dort nicht mehr als eine Million US-Dollar verdient haben.

Aber nicht alles, was Apple in seiner Pressemitteilung als Zugeständnis darstellt, geht tatsächlich auch mit einer Änderung der Richtlinien zum Vorteil von Entwicklern und Nutzern einher. Zu großen Teilen scheint Apple schlicht darauf bedacht, den Frieden zu wahren und sich gegen schmerzhafte finanzielle Ansprüche abzusichern.

Insert

You are going to send email to