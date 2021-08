Nichts zu hören: Apple räumt Massendefekt beim iPhone 12 ein

Betroffene Anwender müssen übrigens nicht lange rätseln, ob das Service-Programm für Sie in Betracht kommt, sondern wissen sofort Bescheid: Wer keine regulären Telefonate mehr mit seinem iPhone 12 bzw. iPhone 12 Pro führen kann, sondern für diese stets auf die Freisprechfunktion ausweichen muss, ist berechtigt und kontaktiert den Apple Support am besten direkt.

Eine Strategie, die zwar vor schlechter Presse schützt, allerdings auch dafür sorgt, dass viele betroffene Kunden das Service-Programm erst mal übersehen. Gerne weisen wir Reiserückkehrer und nachrichtenabstinente Wochenendgenießer an dieser Stelle daher erneut auf das neue Reparaturprogramm hin, das einen Fehler mit dem Ohrhörer des iPhones, also den in der oberen Display-Aussparung integrierten Lautsprecher adressiert.

Geschehen ist dies zuletzt in der Nacht zum Samstag. Am Abend des 27. August informierte eine stille Aktualisierung der Sonderseite „ Apple Service-Programme “ über ein neues Serviceprogramm für das iPhone 12 und iPhone 12 Pro für das sogenannte Kein-Ton-Problemen – ifun.de berichtete .

Insert

You are going to send email to