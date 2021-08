„Teens und Screens“: Audio-Tipp vom Deutschlandfunk

Die Wissenschaft sagt: Keine Panik! Viele Eltern haben eine andere Wahrnehmung. Unserer Autorin bereiten die Smartphones und der Medienkonsum ihrer Kinder Bauchschmerzen. Was muss sich ändern? Und welche Rolle könnten Technologieunternehmen in der Forschung und beim Jugendschutz künftig spielen?

Wibke Bergemann verknüpft in ihrem Beitrag das eigene Bauchgefühl mit harte Zahlen, Studien und Einblicken in den Smartphone-Alltag von Millionen von Jugendlichen. Eine kritische Perspektiverweiterung, die wir zum Hören während der Mittagspause, der Laufrunde oder des abendlichen Spaziergangs empfehlen. Hier die Links zur Sendungsseite mit der Volltextversion und direkt zur MP3-Datei .

