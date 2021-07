Apple-Mitarbeiter mit Rucksack-Kameras in Deutschland unterwegs

Mit iOS 15 hat Apple zudem weitere Verbesserungen für seine Karten-App angekündigt . Dazu zählen neue 3D-Animationen, eine Nachtansicht und eine komplett neue Darstellung von Städten. Die Navigation in Städten soll auch Radwege und Busspuren berücksichtigen. Bislang war allerdings keine Rede davon, dass diese Funktionen zeitnah auch in Deutschland zur Verfügung stehen.

Egal ob mit dem Auto oder zu Fuß angefertigt, dienen die Kameraaufnahmen allerdings nicht nur dazu, Street-View-Funktion bereitzustellen, sondern werden vor allem auch zur Verbesserung der Kartenfunktionen verwendet. Auch Anbieter wie Google oder TomTom sind regelmäßig mit ihren Kameras in Deutschland unterwegs, um Kartenfehler zu korrigieren oder die Navigationsfunktionen zu verbessern. Mit Blick auf Apple lässt die verstärkte Aktivität beispielsweise darauf hoffen, dass wir hier irgendwann auch eine für Fahrräder optimierte Navigation in der Karten-App erhalten.

Einem Agenturbericht zufolge sind bereits für Montag die ersten Tests geplant. Mithilfe der Ruckack-Kameras will Apple dann mit dem Auto nicht zugängliche Orte wie Fußgängerzonen, Parks und Bahnhöfe erfassen. Apple zufolge werden die Rucksack-Aufnahmen in verschiedenen Bundesländern starten, konkret listet der Hersteller die folgenden Landkreise und Städte:

Apple wird die Kameraaufnahmen zur Verbesserung seiner Karten-App in Deutschland fortan auch zu Fuß anfertigen. Noch in diesem Monat werden die ersten mit Kamera-Rucksäcken ausgestatteten Apple-Mitarbeiter durch deutsche Städte ziehen.

