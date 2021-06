iOS 15: Schwerpunkt auf Nachrichten, FaceTime, Maps und Wetter

350 Tage nach der Vorstellung von iOS 14 hat Apple mit iOS 15 heute den groben Entwurf des nächsten iPhone-Betriebsystems vorgestellt und schlägt damit hoffentlich wieder ein gemächlicheres Update-Tempo ein. iOS 14 fiel wie iOS 11 durch überdurchschnittlich viele Fehlerbehebungen und Punkt-Updates auf.

iOS 15 hingegen soll durch einen geschärften Fokus auf mehrere Schwerpunkt-Themen auszeichnen, von denen Apple heute eine Handvoll vorgestellt hat.

In Verbindung bleiben

Das neue System wird Apples Videotelefonie „FaceTime“ überarbeiten. Neben der Unterstützung von 3D-Audio, das die Gespräche natürlicher klingen lassen soll, wird sich die neue Audio-Funktion Voice Isolation um eine Hervorhebung der Sprache kümmern. Gruppen-Telefonate bekommen eine neue Kachel-Ansicht. Einzel-Telefonate können im Portrait-Modus geführt werden. Und: FaceTime-Links gestatten Nutzern ohne Apple-Hardware an bereits initiierten Gesprächen über den eigenen Browser teilzunehmen.

SharePlay macht Bildschirmfreigabe möglich

Um Apple Music und Apple TV tiefer in FaceTime zu integrieren hat Apple zudem die SharePlay-Funktion vorgestellt, die das Anschauen gleicher Video-Inhalte und das Hören der selben Musik mit Freunden ermöglicht. Zudem lassen sich auch Display-Inhalte per Bildschirmfreigabe teilen.

Nachrichten mit „Shared with you“

Die Nachrichten-App wird von iOS 15 ebenfalls um neue Darstellungsformen und Inhalte aufgewertet. Neben neuen Bildergalerien, sortiert die Nachrichten-App geteilte Links und Inhalte jetzt nach Medientypen um den späteren Zugriff auf geteilten Content zu ermöglichen. Die Fotos-App zeigt über die Nachrichten-Anwendung geteilte Fotos jetzt auch im Foto-Archiv an.

Benachrichtigungen

Vollständig überarbeitet wurden auch die Benachrichtigungen des iPhone-Betriebssystems. Diese wurden nicht nur neu designt, sondern werden nun auch in einer übersichtlichen Zusammenfassung angezeigt, die Inhalte intelligent nach Wichtigkeit sortieren soll.

Neue Fokus-Einstellungen lassen die granulare Konfiguration von zulässigen Benachrichtigungen zu, damit auf Arbeit keine privaten Nachrichten stören. Fokus abreitet dabei Hand in Hand mit den Nicht-Stören-Einstellungen des iPhones. Ist diese aktiviert, erfährt euch euer Gesprächspartner zukünftig davon.

LiveText findet Text in Bildern

Die systemweite Funktion LiveText erkennt Texte in Fotos und macht diese umgehend auswähl- und kopierbar. Das Feature soll zudem Zusatzinformationen zu Bildinhalten liefern.

Zudem wird die Fotos-Applikation enger mit Apple Music verzahnt, was dafür sorgen soll, dass die von der Foto-Anwendung erstellten Erinnerungen persönlicher und individueller werden sollen. Die Erinnerungen lassen sich Fortan stärker beeinflussen und um jene Inhalte ergänzen, die Apples intelligente Algorithmen vielleicht vergessen haben.

Wallet-, Wetter- und Karten-App

Apples Kreditkarten-Ablage soll in kommenden Jahren vermehrt für digitale Schlüssel genutzt werden. Hier setzt Apple vor allem auf eine Auswahl von Hotels. In den USA sollen zudem Führerscheine und Pässe in der Wallet-App leben.

Die Wetter-Applikation bekommt einen Facelift, neue Wetter-Graphen, zusätzliche meteorologische Informationen und über 1000 neue Animationen, inklusive animierter Wetterkarten.

Der Google-Maps-Konkurrent Apple Karten, der seine neuen Karten noch in diesen Jahr auch nach Europe (vorerst jedoch nur nach Spanien, Italien und Portugal) bringen wird erhält einen neuen Look, neue 3D-Animationen, eine Nachtansicht und eine komplett neue Darstellung von Städten. Die Navigation in Städten soll Radwege, Busspuren und Spuren bei der Routenplanung berücksichtigen – allerdings nur in 7 Städten, die alle weit entfernt von Deutschland sind.