AirPower: Die Gerüchte um Apples Multi-Ladematte verstummen nicht

Gestern hat der Zubehörsteller Nomad seine Ladematte Base Station Pro vorgestellt. Das Produkt soll es ermöglichen, drei Geräte mehr oder weniger völlig frei drauf platziert gleichzeitig mit Ladestrom zu versorgen. Die zugrunde liegende Technologie stammt von dem kalifornischen Unternehmen Aira. In einem Artikel über diese Firma kommt das Wirtschaftsmagazin Bloomberg dann auch einmal mehr auf Apples AirPower-Bemühungen zu sprechen.

Angeblich arbeitet der iPhone-Hersteller weiterhin daran, die Multi-Ladematte zu realisieren. Wenngleich man die Ansprüche heruntergeschraubt habe und nun mit weniger Ehrgeiz an dem Projekt arbeite.

Was auch immer das heißt, von Apple wird erwartet, dass eine solche Ladematte nicht nur das iPhone und die AirPods, sondern auch die Apple Watch lädt. Letzteres erschien uns von Beginn an sehr ambitioniert, da wir bislang nur Lademöglichkeiten für die Uhr kennen, deren Verlässlichkeit sich auf einen Magnet stützt. Insbesondere mit montierten Armbändern ist es teils schwer bis aussichtslos, die Apple Watch plan auf einer Ladefläche aufzulegen.

Letzter Hoffnungsstand in Sachen AirPower war, das wir die Ladematte im Herbst tatsächlich sehen werden. Bereits im Juni war nämlich schon die Rede davon, dass Apple weiter an dem Projekt arbeitet und diesbezüglich auch Fortschritte macht.

Apple hat AirPower vor mittlerweile drei Jahren vollmundig als Zubehör für die damalige iPhone-Generation, die Apple Watch Series 3 und die mit einem damals ebenfalls neu vorgestellten, optionalen QI-Ladecase ausgestatteten AirPods angekündigt. Das Unternehmen konnte den für Anfang 2018 vorgesehenen Termin für die Produkteinführung allerdings nicht halten und ging dann erstmal auf Tauchstation. Hinweise auf Produktionsprobleme deuteten in der Folge auf eine Verzögerung hin, doch machte uns das wiederkehrende Auftauchen der Produktbezeichnung in der Apple-Kommunikation immer wieder für neue Hoffnung. Bis das Unternehmen dann im Frühjahr 2019 hochoffiziell mitgeteilt hat, dass AirPower nicht in den Handel komme. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass das Produkt die hohen Firmenstandards nicht erreichen wird und habe die Entwicklung aus diesem Grund eingestellt … dies allerdings jedoch nicht komplett, wie es aktuell wieder scheint.

Apples AirPower-Ankündigung 2017: