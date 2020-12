15% statt 30% Umsatzbeteiligung: Apple lässt erste Entwickler rein

Apple hat damit begonnen die ersten Teilnahme-Bestätigungen an Entwickler zu versenden, die sich schon früh um eine Aufnahme in das sogenannte „App Store Small Business Program“ beworben hatten.

Mit dem „App Store Small Business Program“ reagierte Apple Mitte November auf die anhaltende und immer lauter gewordene Kritik, den zur Inanspruchnahme des App Stores verpflichteten Entwicklern, eine unverhältnismäßig hohe Umsatzbeteiligung in Höhe von 30 Prozent abzuverlangen. Ein Entgegenkommen, das viele Branchenbeobachter als Versuch Apples werten, regulierenden Eingriffen amerikanischer und europäischer Gesetzgeber zuvorzukommen.

Dem Gesetzgeber zuvorkommen

Die Teilnahme am „App Store Small Business Program“, die die Umsatzbeteiligung von 30 auf 15 Prozent für all jene Entwickler reduziert, die maximal 999.999 Dollar pro Jahr erwirtschaften, ist mit einigen Hürden verbunden. Neben der aktiven Bewerbung, muss auch der Ertrag des Vorjahres unter Apples Grenze liegen. Zudem darf die App nicht mehr den Entwickler wechseln, ansonsten wird die Teilnahme am „App Store Small Business Program“ automatisch ausgesetzt.

Zum Nachlesen

Übersteigen die Erlöse im Jahr 2021 die Schwelle von 1 Mio. US-Dollar, gilt für den Rest des Jahres erneut der Standard-Provisionssatz von 30 Prozent. Im Folgejahr wird die Teilnahme am „App Store Small Business Program“ dann ausgesetzt und ruht so lange, bis erstmals wieder weniger als 1 Mio. US-Dollar in einem Kalenderjahr erwirtschaftet wurden. Dann dürfen sich die Entwickler erneut um die reduzierte Umsatzbeteiligung von 15 Prozent bewerben.

Die Umsatzbringer bezahlen weiterhin 30%

Ob Apples mit der überraschend reduzierte Umsatzbeteiligung genug getan hat, um den erwarteten Eingriffen der Regulierer zuvorzukommen, muss sich zeigen. Entwickler wie Epic hatten neben der drastischen Reduzierung der Umsatzbeteiligung zudem gefordert, eigene Apps am App Store vorbei anbieten zu dürfen.