Halbierte Umsatzbeteiligung: Apple lässt zum Loblied antreten

Dass im offiziellen Presseportal Apples nun schon zum zweiten Mal innerhalb einer Woche eine Auswahl positiver Reaktionen auf die neue Umsatzbeteiligung Cupertinos abgedruckt wird, spricht Bände.

Nüchterne Transaktion

Apple versucht die Ankündigung des „App Store Small Business Program“ gar nicht erst als spontane Reaktion auf die Bedürfnisse der Entwickler-Community zu verkaufen, sondern scheint hier eine nüchterne Transaktion vorzunehmen: Die Halbierung der seit 2008 unverändert eingeforderten Umsatzbeteiligung von 30 Prozent soll Positiv-Schlagzeilen abwerfen und die zuletzt missmutige Stimmung in der Entwickler-Community kippen.

I wish all the App Store customers who rage about “greedy app developers” would read this. https://t.co/cLSiYSO0YT pic.twitter.com/DARXRjbEf0 — Becky Hansmeyer (@bhansmeyer) November 21, 2020

Das Kalkül: Zum einen schließ Apple mit der Reduzierung der Umsatzbeteiligung eine noch offene Flanke, die so gut Chancen haben dürfte vor weiteren Eingriffen europäischer und amerikanischer Wettbewerbshüter sicher zu sein.

Zum anderen verhindert man Allianzen zwischen der breiten Masse der Entwickler, die für die 1,8 Millionen im App Store erhältlichen Anwendungen verantwortlich sind und Großverdienern wie Epic und Spotify, die sich zuletzt als Wortführer gegen Apples App-Store-Richtlinien, die hohe Umsatzbeteiligung und überhaupt, die Pflicht Apps über den App Store anbieten zu müssen, ausgesprochen haben.

Apples Rechnung scheint aufzugehen

Wie gut diese Rechnung aufgeht zeigen die Stimmen, die Apple jetzt unter der Überschrift „Entwickler sagen, das App Store Small Business Program ist gut fürs Geschäft“ abgedruckt hat. Insgesamt 18 Programmierer und Firmenchefs, darunter ehemalige Apple-Mitarbeiter wie Christian Selig, werden in der Pressemitteilung mit ihren Reaktionen zur halbierten Umsatzbeteiligung zitiert.

Die gesungenen Loblieder könnten dabei nicht viel positiver ausfallen und reichen von schlichten „This is wonderful news!“ bis hin zu geradezu euphorischen „Apple has always stood up for the rebels — the little guy in the big fight […] It’s moments like this that show the company really cares about creative people everywhere.“

Das „App Store Small Business Program“ wird am 1. Januar 2021 starten und Entwicklern, die weniger als 1 Million Dollar Umsatz gemacht haben, nur noch 15% statt der bisherigen 30% abnehmen. Eine Neuregelung, die zu interessanten Edge-Cases führen wird.

