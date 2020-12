Komplett kostenlos: „Brief Manager“-App erstellt Normbriefe

Im Nachgang zu unserer Empfehlung der für Mac, iPhone und iPad verfügbaren Applikation Easy Letter haben uns mehrere Leser-Hinweise auf den Kategorie-Konkurrenten „Brief Manager“ erreicht, die wir direkt an euch durchreichen möchten.

Auch der Brief Manager gestattet euch das Erstellen von Normbriefen direkt am iPhone und bietet sich im Gegensatz zu Easy Letter komplett kostenlos an.

Zwar setzt die Universal-Anwendung auf eine etwas unübersichtliche Gestaltung, bietet funktional aber alle wichtigen Werkzeuge an, um selbst stehend im Bus eine 1A-Wohnungsbewerbung zu verfassen, die der Brief Manager entweder als PDF ausspuckt oder direkt an AirPrint-fähige Drucker im Heimnetz übergibt.

Schritt für Schritt zum PDF

Die Anwendung, die die Verwaltung aller bereits verfassten Schreiben in einer eigenen Ordner-Struktur anbietet, startet mit einer Handvoll Muster, die im Baukasten-Prinzip mit den individuellen Angaben zu Datum, Absender, Adressat, Text, Grußformel und Logo vervollständigt werden und so Schritt für Schritt zum fertigen Normbrief nach DIN 5008 B führen.

In der App kämpfen Konfigurationsschalter, doppelte Tasten und große Buchstaben etwas laut um eure Aufmerksamkeit, hat man sich jedoch erst mal an die eigenwillige Aufmachung der nur 15MB kleinen, komplett werbefreien Anwendung gewöhnt, bietet diese relativ viel Flexibilität an.

Vorlagen, Muster und Layout-Einstellungen

Nach Angaben der Macher lassen sich Briefe mit bis zu 10 Seiten erstellen. Über Kamera und Foto-Archiv können schnell eigene Kopflogos integriert werden.

In den Einstellungen lässt sich zudem eine Standard-Vorlage anlegen, die dafür sorgt, dass Absender, Grußformel und Co. auch bei neuen Briefen bereits vorausgefüllt sind.

Der Brief Manager ist in Kombination mit der neuen mobilen Briefmarke der Post, ein durchaus brauchbarer Helfer um lästige Behörden-Briefe und Kontakte mit Unternehmen, Vermietern und Arbeitgebern komplett auf dem iPhone zu erstellen.

Mit Dank an alle Tippgeber!