Zu viele Aufträge: Die Postbank kommt nicht mehr hinterher

Auf Twitter selbst will man Kundenanliegen so schnell wie möglich antworten, sieht sich hier jedoch auch mit Kunden konfrontiert, die seit März auf eine Reaktion der Postbank zur eingereichten Kontokündigung warten, immer noch keine Bestätigung erhalten, dafür aber weiterhin den Vollzugriff auf das fragliche Konto haben.

Auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter versucht das Social-Media-Team der Bank derweil die Gemüter zu beschwichtigen und hofft auf geduldige Bestandskunden. Derzeit, so die Postbank, würden sehr viele Aufträge eingehen, was dazu führen könnte, dass „die Bearbeitung einzelner Aufträge etwas länger dauert“.

Dabei wurde die lang erwartete Bereitstellung von Apple Pay , die noch im laufenden Jahr erfolgen soll, noch gar nicht in Angriff genommen. Stattdessen kämpft die Postbank weiter mit Ausfällen in der Verfügbarkeit der hauseigenen Service-Angebotes. Ein Umstand, der Kunden des Kreditinstitutes schon seit mehreren Wochen begleitet.

Der Wechsel vom Postbank Finanzassistenten hin zur neuen Postbank-App . Der Umbau der Server-Infrastruktur mit zahlreichen Zugriffseinschränkungen im Hintergrund. Dazu die Zuteilung neuer IBAN-Nummer für Tagesgeldkonten. Die Deutsche Bank, die das Privatkundengeschäft der Postbank bereits 2008 in Gänze geschluckt hat, hatte sich für das erste Halbjahr 2023 viel vorgenommen – so richtig reibungslos will die Integration des teuren Privatkundenstamms jedoch nicht vonstatten gehen.

