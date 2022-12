Neue Postbank-App löst den „Finanzberater“ ab

Mit der neuen Postbank-App will die Postbank ihre bislang für Mobilgeräte erhältliche Anwendung Postbank Finanzassistent ablösen. Wer seine Bankgeschäfte vom iPad aus erledigen will, schaut dabei allerdings erstmal in die Röhre. Anders als bislang steht die neue App des Geldinstituts erstmal nur fürs iPhone optimiert zur Verfügung. Dies und den allgemeinen Funktionsumfang der neuen App vor Augen, fällt das Feedback der ersten Nutzer der Anwendung auch ziemlich negativ aus. Die Verantwortlichen versprechen allerdings, das Angebot stetig zu erweitern und zu verbessern.

Der Postbank zufolge geht die Umstellung auf die neue Postbank-App mit dem Umzug auf eine neue IT-Plattform einher. Diese Umstellung ist aktuell noch am Laufen, als Stichtag für die zwingende Verwendung der neuen Postbank-App wird der 1. Januar 2023 genannt. Allerdings kann man als Postbank-Kunde die neue App erst verwenden, wenn man per Brief über den genauen Tag des IT-Umzugs seiner eigenen Produkte informiert wurde. In keinem Fall sollen Kunden die alte Postbank-Anwendung löschen, bevor sie sich für die Verwendung der neuen App legitimiert und das Authentifizierungs-Verfahren „BestSign“ aktiviert haben.

Kunden erhalten genauen Termin per Post

Generell scheint es empfehlenswert, den Postbank Finanzassistent einfach so lange auf dem iPhone zu lassen, bis man die neue Anwendung der Bank in vollem Umfang eingerichtet hat und nutzt. Regelmäßig aktualisierte Informationen rund um den Umbau und die Einführung der neuen App will die Postbank auf dieser Webseite bereitstellen.

Generell sollen Kunden bis auf die neue App nicht viel von der IT-Umstellung mitbekommen, auch die Kontonummer beziehungsweise die IBAN bleiben unverändert. Die Postbank betont in diesem Zusammenhang, dass sie trotz der Zugehörigkeit zur Deutschen Bank weiterhin eine eigenständige Marke bleibt. Man arbeite im Rahmen der IT-Um­stellung jedoch daran, bestim­mte Services wie zum Beispiel die sogenannten Multi­funktions­terminals für Kunden der Postbank und der Deutschen Bank gleichermaßen nutzbar zu machen.