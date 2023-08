Outbank bietet grafische Auswertung aller Vermögenswerte

Im Zusammenhang mit derartigen Funktionen stellt sich immer wieder berechtigt die Frage, wie sicher die hier gespeicherten Informationen sicher sind und ob diese vielleicht sogar anderweitig weiterverwendet werden. Outbank betont in diesem Zusammenhang stets, dass die persönlichen Finanzdaten ausschließlich lokal und verschlüsselt auf dem Gerät des Nutzers liegen. Outbank selbst habe keinen Einblick in die Finanzen seiner Nutzer und könne diese dementsprechend auch nicht auswerten.

Welche dieser Kategorien in die Auswertung einbezogen werden, entscheidet der Outbank-Nutzer selbst. Die neue Vermögensmanagement-Übersicht wird nach dem Update auf die neu veröffentlichte Version 3.8.0 der App im Bereich „Auswertungen“ angezeigt. Will man die Funktion nicht nutzen, so lässt sich die Karte über den Menüpunkt „Bearbeiten“ und dort dann im Bereich „Aktive Karten“ deaktivieren.

Insert

You are going to send email to