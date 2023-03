Postbank kündigt erneuten Systemausfall an

Die Postbank ist weiterhin mit ihrem IT-Umzug beschäftigt. Wir haben ja bereits zum Jahreswechsel über die ersten Schritte diesbezüglich und die damit verbundenen, für Kunden teils extrem ärgerlichen Ausfälle berichtet. Die nächsten größeren Umbauarbeiten stehen nun für Monatsende an. Kunden der Postbank müssen im Zeitraum vom Freitag, dem 31. März ab 17 Uhr bis um 14 Uhr am darauffolgenden Montag mit massiven Einschränkungen rechnen.

Generell ist man vermutlich am besten beraten, wenn man während dieser Zeit gar nicht erst versucht, die Banking-Apps der Postbank zu nutzen. Dringende Bankgeschäfte sollten besser schon an den Tagen zuvor erledigt werden.

Auch Geldautomaten und Terminals betroffen

Von den Arbeiten sind über die Onlinebanking-Dienste der Postbank hinaus an diesen Tagen aber auch zahlreiche weitere Bereiche der Postbank betroffen. So sollen etwa die SB-Terminals nur eingeschränkt und die Geldautomaten und das Telefonbanking zwischen 17:30 Uhr am 31. März und 9 Uhr am 3. April gar nicht zur Verfügung stehen.

Die Postbank weist zudem darauf hin, dass beleghafte Aufträge, die noch vor dem Quartalswechsel gebucht werden müssen, spätestens am 28. März in den Filialen vorliegen müssen.

Bargeld nur im Einzelhandel

Mit Blick auf die fehlende Möglichkeit, an den eigenen Geldautomaten Bargeld abzuheben, verweist die Postbank auf die Option zur Nutzung der Geldautomaten der Cash Group, darunter die Deutsche Bank, die Commerzbank und die HypoVereinsbank. Zudem können Postbank-Kunden auch im Einzelhandel Bargeld abheben. Mit Blick auf Bargeldabhebungen an Tankstellen weist die Postbank darauf hin, dass diese Funktion an Shell-Tankstellen aufgrund der Systemumstellung während der genannten Zeiträume ebenfalls nicht zur Verfügung steht.

Unterm Strich decken sich Kunden der Postbank also vor dem Monatswechsel besser auch mit ausreichend Bargeld ein und hoffen darauf, dass das Unternehmen seine Dienste am 3. April auch wie angekündigt wieder zum Laufen bekommt.