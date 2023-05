Die Deutsche Bank war bei Apple Pay von Beginn an mit an Bord und es ist anzunehmen, dass die vergangene Einführung der neuen IT-Plattform bei der Postbank das Angebot von Apple Pay vereinfacht wenn nicht gar erst ermöglicht hat.

In diesem Jahr dürfte sich daran etwas ändern. Gegenüber dem Magazin Macwelt hat die Postbank nun verlauten lassen, dass man die Möglichkeit, mit Apple Pay zu bezahlen, für seine Kunden in der zweiten Jahreshälfte bereitstellen werde.

Knapp fünf Jahre nach der Einführung von Apple Pay in Deutschland stehen vor allem die Postbank und Santander als schwarze Schafe da. Santander hatte zwar ursprünglich versprochen, Apple Pay in Deutschland direkt vom Start weg zu unterstützen, seither allerdings nichts Substanzielles diesbezüglich von sich hören lassen. Die Postbank war hier immerhin nicht mit leeren Versprechungen dabei, sondern hat die Einführung von Apple Pay seit jeher auf die lange Bank geschoben.

Für zweite Jahreshälfte geplant Postbank will noch in diesem Jahr Apple Pay anbieten

