Postbank: Apple Pay in zweiter Jahreshälfte 2023

Wie die Postbank auf Nachfrage gegenüber ifun.de ausführt wurde inzwischen bereits mit der Einführung von Google Pay begonnen . Das neue Angebote richtet sich an Bestandskunden mit Postbank Mastercard oder (virtueller) Postbank Card Plus. Das entsprechende Update der Android-Applikation soll schrittweise über Googles Play Store zur Verfügung gestellt werden.

Die neue Postbank-Applikation, die den etwas in die Jahre gekommenen Postbank Finanzassistent ablösen soll, wird unter dem Dach der nun federführenden Deutschen Bank dann endlich auch nachrüsten, worauf Postbank-Kunden seit Jahren vergeblich warten: Die Möglichkeit kontaktlose Geld-Transaktionen per Apple Pay vorzunehmen.

