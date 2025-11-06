Vodafone will es erneut mit einer Smartwatch für Kinder versuchen

Vodafone startet einen neuen Versuch mit dem Angebot einer speziell auf Kinder ausgerichteten Armbanduhr mit Mobilfunkanbindung. Der Provider wird die Kinder-Smartwatch Movetime MT48 des Herstellers TCL in Deutschland vertreiben. Der Verkaufsstart ist für den 11. November angekündigt.

Die Uhr ist laut Vodafone mit Funktionen ausgestattet, die Kindern eine einfache Kommunikation erlauben sollen und zugleich zusätzliche Kontrollmöglichkeiten für Eltern bieten. Das Gerät soll dank der verbauten Doppelfrequenz-GPS-Technik eine besonders genaue Ortung erlauben. Eine integrierte Kamera mit zwei Megapixeln ermöglicht Foto- und Videoanrufe. Das Display ist 1,68 Zoll groß und nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt. Die Akkulaufzeit wird vom Hersteller mit bis zu zweieinhalb Tagen angegeben.

Sonderaktion zur Markteinführung

Die Movetime MT48 wird über Vodafone in Dunkelgrau zum Preis von 119,90 Euro erhältlich sein. Der Hersteller selbst nennt als unverbindliche Preisempfehlung 149 Euro. In Kombination mit dem Vodafone-Tarif Smart Tech M wird die Uhr bei einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten für 9,90 Euro erhältlich sein. Die monatlichen Gebühren betragen dann 9,99 Euro und beinhalten 5,99 Euro für die Mobilfunkleistung.

Vodafone teilt bereits jetzt mit, dass es zur Markteinführung der Uhr ein zeitlich befristetes Sonderangebot geben wird, in dessen Rahmen der Einmalpreis für die Uhr auf 1 Euro sinkt und zudem die laufenden Gebühren für die ersten drei Monate entfallen.

Der Smartwatch-Tarif von Vodafone umfasst eine eigene Rufnummer, 100 SMS, 500 Gesprächsminuten in deutsche Mobilfunknetze sowie drei Gigabyte Datenvolumen.

Kinder-Hardware im Programm der Provider

Die Movetime MT48 ist keineswegs die erste von Vodafone angebotene Smartwatch für Kinder. Der Anbieter war bereits vor sieben Jahren mit der V-Kids Watch auf diesem Markt aktiv. Danach bot Vodafone ab 2021 die Kinder-Smartwatch Neo an, die jedoch schon ein Jahr später wieder aus dem Programm genommen wurde. Zuletzt stand dann ein spezieller Smartwatch-Tarif für Kinder in Kombination mit der Apple Watch SE oder der Kinderuhr Xplora X6Play im Fokus der Werbeaktivitäten von Vodafone.

Erst im August hat Vodafone darüber hinaus mit dem Modell Fusion X1 auch ein speziell auf Kinder ausgerichtetes Smartphone ins Programm genommen. Die Telekom bietet mit der Anio 6 seit dem Frühjahr eine Smartwatch für Kinder an.