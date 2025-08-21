Vodafone nimmt „Kinder-Smartphone“ Fusion X1 ins Programm

Das HMD Fusion X1 wird von seinem Hersteller als „Smartphone für Kinder“ beworben. Vodafone bietet das Gerät jetzt im Paket mit seinen Mobilfunkverträgen an. Zielgruppe sind Eltern, die ihren Kindern zwar die Verwendung eines Smartphones ermöglichen, gleichzeitig aber die Kontrolle behalten möchten.

Das auf Android basierende Fusion X1 wird zunächst ohne vorinstallierte Anwendungen ausgeliefert. Eltern können anschließend festlegen, welche Apps über den Google Play Store verfügbar sein sollen. Die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, welche Apps installiert und genutzt werden, soll Kindern dabei helfen, schrittweise den Umgang mit digitalen Medien zu erlernen.

Eltern steuern die App-Nutzung

Der Zugriff auf soziale Netzwerke und Internetinhalte ist beim Fusion X1 standardmäßig gesperrt. Die Blockade ist dem Hersteller zufolge fest im System verankert und nicht zu umgehen. Über ein verbundenes Eltern-Smartphone kann man die Anwendungen in Echtzeit freigeben, blockieren oder ausblenden. Diese Einstellungen lassen sich jederzeit anpassen, beispielsweise wenn Kinder älter werden oder mehr Verantwortung übernehmen.

Ebenso lassen sich Anrufe und Nachrichten einschränken. Die Kinder können ausschließlich mit zuvor festgelegten Kontakten kommunizieren. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass Gespräche und SMS ausschließlich mit vertrauenswürdigen Personen stattfinden. Der Kreis dieser Kontakte kann jederzeit erweitert oder eingeschränkt werden.

Standortfunktionen und Sicherheit

Ergänzend bietet das Fusion X1 eine Ortungsfunktion. Eltern können hier bis zu zehn sogenannte Sicherheitszonen wie Schule, Zuhause oder Sportverein einrichten und eine Benachrichtigung erhalten, sobald das Kind diese Bereiche betritt oder verlässt. Das Gerät protokolliert zudem die zurückgelegten Wegstrecken. Diese Funktion soll nicht nur der Sicherheit dienen, sondern auch beim Auffinden verlegter Geräte helfen.

Abonnement erforderlich

Die Steuerung der Funktionen erfolgt über die zugehörige Xplora-Guardian-App, die ein eigenes Abonnement erfordert. Bei Vodafone bekommt man diese Option mit dem Kauf der Geräte drei Monate lang kostenlos, anschließend fallen monatliche Gebühren in Höhe von 5,99 Euro dafür an.