Verspätet und leise: Wero startet im Onlinehandel

Die bisherigen Nutzungsmöglichkeiten des europäischen Bezahldienstes Wero waren sehr eingeschränkt und auf direkte Geldtransaktionen zwischen Nutzern beschränkt. Erstmals ist es nun möglich, den Dienst, der als Alternative zu PayPal und ähnlichen Anbietern positioniert wird, zum direkten Bezahlen in Onlineshops zu verwenden. Die Ticketverkaufsplattform Eventim listet nun auch Wero als unterstützte Zahlungsmöglichkeit.

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, können Kunden von Eventim bereits seit Dienstag mithilfe von Wero bezahlen. Wird der Bezahldienst als Zahlungsmethode ausgewählt, erhält man an der Kasse einen QR-Code, der in die eigene Banking-App führt. Dort kann die Zahlung dann überprüft und freigegeben werden – vorausgesetzt, Wero wird von der eigenen Bank bereits unterstützt.

Die Unterstützung durch die Banken ist eines der diversen Probleme von Wero. Die Anzahl der unterstützenden Banken ist hierzulande ohnehin begrenzt. Dem Bericht zufolge steht die Funktion zum Bezahlen in Onlineshops derzeit zudem nur Kunden der Sparkassen und Volksbanken Raiffeisenbanken zur Verfügung. Nutzer anderer teilnehmender Institute wie Revolut oder Postbank erhalten beim Versuch, mit Wero zu zahlen, eine Fehlermeldung.

Es bleibt abzuwarten, in welchem Umfang sich Wero auf diesem Markt etablieren kann. Bei Eventim steht Wero in direkter Konkurrenz zu populären Angeboten wie Apple Pay, Google Pay, PayPal, Kreditkarten oder der Bezahlung per Lastschrift stehen.

Weitere Partner sollen in Kürze folgen

Die Online-Bezahlfunktion von Wero startet somit nicht nur stark eingeschränkt, sondern auch deutlich später als ursprünglich angekündigt. Bereits vor einem Jahr konnten wir berichten, dass die Funktion mit ausgewählten Partnern getestet wird. Damals war noch die Rede davon, dass die Funktion bereits im Sommer 2025 in Deutschland startet.

Der Süddeutschen zufolge will Wero in zwei Wochen weitere Handelspartner bekanntgeben. Dabei soll es sich unter anderem um die Deutsche Bahn, den Versender Otto und die Elektronikkette MediaMarkt-Saturn handeln.