PayPal-Konkurrenz jetzt bei Eventim
Verspätet und leise: Wero startet im Onlinehandel
Die bisherigen Nutzungsmöglichkeiten des europäischen Bezahldienstes Wero waren sehr eingeschränkt und auf direkte Geldtransaktionen zwischen Nutzern beschränkt. Erstmals ist es nun möglich, den Dienst, der als Alternative zu PayPal und ähnlichen Anbietern positioniert wird, zum direkten Bezahlen in Onlineshops zu verwenden. Die Ticketverkaufsplattform Eventim listet nun auch Wero als unterstützte Zahlungsmöglichkeit.
Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, können Kunden von Eventim bereits seit Dienstag mithilfe von Wero bezahlen. Wird der Bezahldienst als Zahlungsmethode ausgewählt, erhält man an der Kasse einen QR-Code, der in die eigene Banking-App führt. Dort kann die Zahlung dann überprüft und freigegeben werden – vorausgesetzt, Wero wird von der eigenen Bank bereits unterstützt.
Die Unterstützung durch die Banken ist eines der diversen Probleme von Wero. Die Anzahl der unterstützenden Banken ist hierzulande ohnehin begrenzt. Dem Bericht zufolge steht die Funktion zum Bezahlen in Onlineshops derzeit zudem nur Kunden der Sparkassen und Volksbanken Raiffeisenbanken zur Verfügung. Nutzer anderer teilnehmender Institute wie Revolut oder Postbank erhalten beim Versuch, mit Wero zu zahlen, eine Fehlermeldung.
Es bleibt abzuwarten, in welchem Umfang sich Wero auf diesem Markt etablieren kann. Bei Eventim steht Wero in direkter Konkurrenz zu populären Angeboten wie Apple Pay, Google Pay, PayPal, Kreditkarten oder der Bezahlung per Lastschrift stehen.
Weitere Partner sollen in Kürze folgen
Die Online-Bezahlfunktion von Wero startet somit nicht nur stark eingeschränkt, sondern auch deutlich später als ursprünglich angekündigt. Bereits vor einem Jahr konnten wir berichten, dass die Funktion mit ausgewählten Partnern getestet wird. Damals war noch die Rede davon, dass die Funktion bereits im Sommer 2025 in Deutschland startet.
Der Süddeutschen zufolge will Wero in zwei Wochen weitere Handelspartner bekanntgeben. Dabei soll es sich unter anderem um die Deutsche Bahn, den Versender Otto und die Elektronikkette MediaMarkt-Saturn handeln.
Wollte es am Release Tag testen. Dann waren glaube nur zwei Banken damit gelistet. Gelöscht und vergessen. Denke werde das auch so schnell nicht nochmal installieren.
Ich hoffe, es wird sich als Paypal-Alternative durchsetzen. Habe meine Bank angeschrieben, wann die es umsetzen.
Der war gut hehe
IBAN + Echtzeitüberweisubg ist die Altanative.
@hellyeah
Mit Sicherheit nicht B2C Bereich.
Es ist mittlerweile aber echt gut. Sogar meine, relativ seltene GLS Bank ist dabei und die „user-experience“ fand ich bisher echt gut.
+1
Auch wenn das Konzept leider wieder unnötig kompliziert ist, sollte jeder wero eine Chance geben.
Gerade die aktuelle US-„Regierung“ sollte einem klar machen, dass wir unseren Zahlungsverkehr nicht fast komplett in US-Hände geben sollten.
+1
+1
+1
+1
+1
Wird sich trotzdem nicht durchsetzen. Das da auch wieder nur bestimmte Banken Vorrausetzung sind ist eine Zumutung.
Ich setze nicht darauf. Macht aber weiter. Wird aber nichts bringen.
War bei der ING easy zu aktivieren und lässt sich nun zumindest zwischen Personen schon gut nutzen. Nun gerne auch für Zahlungen aus Apple Pay und Paypal würde ich dann vernachlässigen für die europäische Lösung.
Welche Bank macht denn nicht mit?
Z. B. die Deutsche Bank oder die Postbank.
Postbank ist doch dabei
Es machen zig Banken mit, aber nur einige davon sind bereits aktiv. Das sind alle Banken, die derzeit Wero unterstützen: https://start.weropay.eu/
Wenn Wero endlich breit aufgestellt ist, haben wir längst wieder eine vertrauenswürdige US-Regierung.
Vertrauenswürdige US-Regierung, der war gut.
Du unterschätzt wieviel Trump aktuell schon für viele Jahre zerstört hat und dies nur innerhalb wenigen Monaten. Und es sind noch über 3 Jahre. Das wird nicht schnell zu reparieren sein.
Nur weil Trump irgendwann nicht mehr regiert ist alles wieder gut? Interessante Sichtweise.
Zumindest bei mir wurde soviel Vertrauen zerstört, ich löse mich soweit möglich von allen Dingen aus den USA und suche europäische Alternativen.
Ich wusste nicht, dass der PayPal Zahlungsverkehr über die US-Regierung läuft.
Unter einem gewissen Präsidenten Trump wurde Google untersagt, weiterhin mit Huawei zusammen zu arbeiten.
Wer sagt, dass Trump dies nicht auch mal für PayPal, Mastercard & Co in Zusammenhang mit der EU beschließt? Dann sehen wir ohne funktionierende Alternative ziemlich alt aus.
Yep, die US-Regierung hatte im Bezug zu Wikileaks auch die Zahlungen durch MasterCard, VISA und PayPal untersagt. Also pro Amerika sein darf ja jeder, aber wir sitzen richtig tief in deren Abhängigkeit und das mag alles sein: gut ist nicht dabei.
Sorry, das sollte nichts mit der aktuellen zu tun haben.
Auch wenn der Papst Präsident wäre.
Es war schon immer ein Fehler sich komplett auf andere zu verlassen und abhängig zu sein.
Was ist denn der Vorteil für einen Kunden Wero zu nutzen? Jeder sollte ja bereits eine der Alternativen haben.
Lies´den Kommentar über Deinem … ;-)
Prima, endlich geht es los, ein Anfang ist geschafft … :-)
Der Anfang vom Ende. Ist schon jetzt ein Rohrkrepierer.
Abwarten …
Das ist Deutschland, alles pessimistisch Reden.
Menschen, die ständig abfällige Begriffe wie „Totgeburt“ und „Rohrkrepierer“ verwenden, neigen dazu, ihre Umgebung und die Leistungen anderer stark abzuwerten. Dieses Verhalten kann verschiedene psychologische und soziale Ursachen haben.
Ist das so? Hast du eine Begründung oder einfach mal stumpf rumprollen?
Wenn sie es hinbekommen ist es ein absoluter no brainer. Natürlich sollten wir ein europäisches Produkt bevorzugen.
+ 1!
Wenn meine Banken irgendwann unterstützt werden, dann bin ich dabei.
+ 1
Wenn du bei den Neobanken bist: die haben sich nicht angeschlossen
Nächste Totgeburt, die in einigen Monaten Ihren Rücktritt verkündet
+1
Stimme den Kommentaren zur Alternative zu. Sie müssen aber langsam mal in die Hufe kommen, sonst ist das wieder ein Rohrkrepierer.
Wieder geht auch das nur bei einem Teil der teilnehmenden Banken. Mein Gott. Ich habe dafür absolut keine Verwendung, mal davon abgesehen das unsere Banken im Haushalt auch grundsätzlich nicht daran teilnehmen…
Als die ganzen kelps die hier Europa schreien. Ich werd weiterhin Paypal, aliexpress und co nutzen. Den Europe kriegt es nie geschissen. Zu langsam, zu wenig zu spät.
Ihr könnt jetzt gern die Kommentare raiden, aber so ist die Realität und der Großteil sieht es genau so. Und die 2-3 Typen, die hier meinen dasses nicht so is.. nutzt halt euren Europe-only Krams. Ich lach dann später :-)
Keine Geduld was? Wir sprechen uns nochmal in ein paar Jahren bei dem Dash hier regelmäßig Wero nutzt :)
Ich glaube, nicht Du wirst später lachen, sondern irgendwelche faschistischen US-Milliardärde, die dank Deiner Hilfe noch reicher werden. Aber wenn einem das komplett egal ist, mach es halt weiter so. Bitte dann aber nicht jammern, wenn Paypal Gebühren erhöht, weil sie es mit ihrem Quasi-Monopol können.
Digga ernsthaft? Und das in einem Land wie über 30% nazis wählen?
Ich wollte gerade fragen, ob du irgendwie dumm bist. Aber das hast du schon selbst beantwortet.
Boah bist du cool und stark und selbstbewußt, beeindruckend! Krasser Beitrag, krasser Typ, da kann man nur Fan werden…
Klappe zu. Was bist du für einer. Im Netz den dicken machen aber im real life haste Angst
Es fehlen einfach dkb, comdirect und n24. Europäisch würde ich immer vor Paypal bevorzugen.
Und noch viel mehr…leider. So wird das wieder nix
„WiRd SiCh SoWiEsO nIcHt DuRcHsEtZeN“
Alle werden das in 2-3 Jahren nutzen.
Die Wette halte ich…Europas Überregulierung steht dieser These im Weg.
Wero ist doch keine Konkurrenz.
Genauso wie wir inzwischen alle Giropay und Paydirekt nutzen… Moment.
Gibt es das noch?
Eine weitere teure Totgeburt
@ Michi – durchhalten ;-)
Mit den paar angeschlossenen Banken aktuell eher keine Chance…
Die angeschlossenen Banken haben locker 70% der Girokonten
Immer muss jemand meckern – typisch!
Wenn ihr das nicht benutzen wollt, lasst es halt.
Wenn es nix wird – schade! Aber ich begrüsse den Versuch einen europäischen Zahlungsdienst zu etablieren. Ja, ist schwer, aber kein Grund es nicht wenigstens zu versuchen.
Also ich muss nicht alles neue mitmachen.
Erst recht nicht wenn meine Meinung ist, dass es sich nicht durchsetzen wird
Ing Diba ist auch dabei. Wero ist super. So.
Ich finde es gut, dass, wenn auch 10 Jahre zu spät, endlich der Versuch einer Alternative zu PayPal etabliert wird. Ich werde Wero, wenn möglich, nutzen. Finde es aber schade, dass es konzeptionelle Schwächen gibt: Abhängigkeit von teilnehmenden Banken, Mindestalter 18 Jahre, von Bank zu Bank unterschiedliche Einschränkungen. Die ING sagt zum Beispiel:
Maximaler Betrag pro Transaktion: 500 Euro.
Maximale Anzahl Transaktionen pro Woche: 100 Transaktionen.
So bleibt, wird es leider keine ernstzunehmende Alternative, sondern nur ein parallel nutzbares Zahlungssystem.
Mist! Ich habe 101 Transaktionen pro Woche á 500€
Bin bei Revolut und nutze Wero darüber auch, wenn es vom Händler angeboten wird. Klappt einwandfrei.
Solange Wero keine Später bezahlen Funktion hat wird es sich nie durchsetzen gegenüber Paypal
Die Funktion wird bei den bisherigen durch die neue EU-Richtlinie eher verschwinden, als dass andere Anbieter diese neu einführen.
Und dies ist auch gut so,
Wozu sollte ich das benutzen? Kauf dir Dinge, wenn du die Kohle hast und verschulde dich nicht!
Ich werde beim Shoppen etc Wero benutzen wo immer es geht. Die Abhängigkeit von ausländischen Unternehmen ist viel zu hoch!
Ich frage mich immer, warum ist es so schwer PayPal in Europa zu kopieren.
Niemand muss das Rad neu erfinden um einen europäischen Bezahldienst zu etablieren. Der Erfolg stellt nur dadurch ein, das er unamerikanisch ist. Mehr braucht es nicht!
Hallo Totgeburt.
Was ist der Vorteil gegenüber SEPA direkt Überweisung?
Irgendwie verstehe ich den Sinn nicht? Was ist, für mich als normal Anwender, der Nutzen außer jetzt Handynummer oder Mailadresse anstatt IBAN bei einer Überweisung einzutippen?
Gibt es Käuferschutz?
Hast du dir bei ApplePay auch solche Gedanken gemacht?
Traurig, dass alle gleich abwinken und meinen dass es eh nichts wird und sie es daher gar nicht ausprobieren.
Ansonsten wird doch jedes neue Technikgadget und Softwareangebot gleich ausprobiert und mit Wohlwollen hier kommentiert…
Im privaten Bereich nutze ich es schon, und ich würde mich freuen, diesen Dienst so peu a peu vermehrt auch bei online-Zahlungen anstelle von Paypal verwenden zu können.
Und in einem Jahr dann die News, dass Wero wieder eingestellt wird. Wüsste nicht, wozu ich das brauche, wenn ich jemanden jetzt Geld senden will, geht auch eine Echtzeitüberweisung – vor allem geht das mit JEDER Bank.
Ich sehe schon den Post in zwei Jahren dass das Projekt eingestellt wurde.
Ich fürchte ja, dass es an der Bequemlichkeit der Menschen nachher scheitert, von einem etablieren System umzuswitchen. Ist wie mit WhatsApp. Eigentlich weiß jeder, dass WA der größte Dreck ist und es super Alternativen gibt, und doch bleiben fast alle bei WA.
Wie wahr!
Ist es immernoch so, dass man nicht alles über Weeo App machen kann ? Also ist der Schritt über die Banking App notwendig?
Verstehe einfach nicht, warum das an die Banken gekoppelt ist.
Damit ist das Potential für Breitenwirkung vertan.
Meine beiden Banken sind nicht dabei, also quasi erledigt!
Ich würde es ja nutzen, dazu müsste erstmal meine Bank mitmachen. Dauert alles zu lange. Commerzbank fehlt komplett usw.
Ich möchte auch mal Totgeburt schreiben, um einen copypaste von Michi zu bekommen.
Würde mich auch über ne PP Alternative freuen, bin bei dee DKB, kein Wero. Und verstehe nicht, warum die Banken da überhaupt „mitmachen“ müssen. Warum nicht wie bei PP auch ne Iban (oder KK, oder oder) hinterlegen können, fertig? Es geht doch eigentlich nur darum eine drölf Millionen lange unpraktische iban in eine mail/telefonnummer umzuwandeln.
Hahahaha ja mann also michi, Totgeburt, Totgeburt, Totgeburt, jetzt müsstest du das ja dreimal kopieren hahahaha!