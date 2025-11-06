Apple zieht 26.2-Beta für Geräte mit eigenem Modem-Chip zurück

Die zu Wochenbeginn von Apple für Entwickler freigegebene erste Beta-Version von iOS 26.2 bereitet offenbar Probleme im Zusammenspiel mit ausgewählten Apple-Geräten. Nach aktuellem Stand sind das iPhone Air, das iPhone 16e und die Cellular-Version des neuen iPad Pro mit M5-Prozessor betroffen – also alles Geräte, die auf Apples selbst produzierte Mobilfunkprozessoren setzen.

Apple has pulled iOS/iPadOS 26.2 beta 1 for C1 devices. This includes:

iPhone Air

iPhone 16e

M5 iPad Pro (Cellular) The update will still show in settings but will fail to install. pic.twitter.com/mcW715tHuJ — Aaron (@aaronp613) November 6, 2025

In der vergangenen Nacht wurde das Update auf den betroffenen Geräten zwar zunächst noch angezeigt und konnte teilweise auch noch geladen werden. Die Software ließ sich allerdings mit dem Hinweis, die Beta-Version sei vorübergehend nicht verfügbar, nicht durch das Betriebssystem überprüfen und somit auch nicht installieren. Später hat Apple die Verteilung an die betroffenen Geräte dann komplett unterbunden.

Der Schritt lässt darauf schließen, dass es zu schwerwiegenden Problemen bei der Installation der neuesten Betaversion von iOS auf den genannten Geräten kommt oder kommen kann. Apple dürfte bereits unter Hochdruck an entsprechenden Korrekturen arbeiten, sodass man eine überarbeitete Version der Software in Kürze erwarten kann.

Apples Modem-Chip bereits in drei Geräten

Apple hat bei dem im Februar dieses Jahres vorgestellten iPhone 16e erstmals einen selbst entwickelten Mobilfunk-Chip verbaut. Apples Marketing-Abteilung hatte den neuen, unter dem Namen C1 eingeführten Prozessor bei dessen Markteinführung als das energieeffizienteste Modem bezeichnet, das es je in einem iPhone gegeben hat.

Das iPhone 16e war damit zugleich als Testballon für die weitere Entwicklung von hauseigenen Modem-Chips durch Apple zu sehen. Der iPhone-Hersteller will sich auch in diesem Bereich langfristig von externen Zulieferern lösen. Mit dem iPhone Air hat Apple dieses Vorhaben unter Verwendung der neuesten Generation seiner Modem-Chips fortgeführt. Das neue Modell mit dem Namen C1X wurde zudem auch in der Cellular-Variante des neuen iPad Pro mit M5-Prozessor verbaut.