iPhone 16e, iPhone Air und iPad Pro M5

Apple zieht 26.2-Beta für Geräte mit eigenem Modem-Chip zurück
19 Kommentare 19

Die zu Wochenbeginn von Apple für Entwickler freigegebene erste Beta-Version von iOS 26.2 bereitet offenbar Probleme im Zusammenspiel mit ausgewählten Apple-Geräten. Nach aktuellem Stand sind das iPhone Air, das iPhone 16e und die Cellular-Version des neuen iPad Pro mit M5-Prozessor betroffen – also alles Geräte, die auf Apples selbst produzierte Mobilfunkprozessoren setzen.

In der vergangenen Nacht wurde das Update auf den betroffenen Geräten zwar zunächst noch angezeigt und konnte teilweise auch noch geladen werden. Die Software ließ sich allerdings mit dem Hinweis, die Beta-Version sei vorübergehend nicht verfügbar, nicht durch das Betriebssystem überprüfen und somit auch nicht installieren. Später hat Apple die Verteilung an die betroffenen Geräte dann komplett unterbunden.

Der Schritt lässt darauf schließen, dass es zu schwerwiegenden Problemen bei der Installation der neuesten Betaversion von iOS auf den genannten Geräten kommt oder kommen kann. Apple dürfte bereits unter Hochdruck an entsprechenden Korrekturen arbeiten, sodass man eine überarbeitete Version der Software in Kürze erwarten kann.

Apples Modem-Chip bereits in drei Geräten

Apple hat bei dem im Februar dieses Jahres vorgestellten iPhone 16e erstmals einen selbst entwickelten Mobilfunk-Chip verbaut. Apples Marketing-Abteilung hatte den neuen, unter dem Namen C1 eingeführten Prozessor bei dessen Markteinführung als das energieeffizienteste Modem bezeichnet, das es je in einem iPhone gegeben hat.

Apple C1

Das iPhone 16e war damit zugleich als Testballon für die weitere Entwicklung von hauseigenen Modem-Chips durch Apple zu sehen. Der iPhone-Hersteller will sich auch in diesem Bereich langfristig von externen Zulieferern lösen. Mit dem iPhone Air hat Apple dieses Vorhaben unter Verwendung der neuesten Generation seiner Modem-Chips fortgeführt. Das neue Modell mit dem Namen C1X wurde zudem auch in der Cellular-Variante des neuen iPad Pro mit M5-Prozessor verbaut.
06. Nov. 2025 um 11:01 Uhr von chris Fehler gefunden?


    19 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • Dafür sind Betas ja da. Alles richtig gemacht. Freue mich auf die finale Version Mitte Dezember!

    Antworten Melden

  • Habe mit der genannten Beta auf meinem iPhone Air sowie iPadPro M5 Testgeräten keinerlei Probleme.

    Antworten Melden

  • Hatte damals beim 16e hier bereits Unverständnis geäußert, neben dem anfangs sauhohen Preis auch noch als Laborratte für den C1 zu dienen. Mit dem Air dachte ich noch, da war der C1 wohl doch besser als gedacht. Und nun: besser auf den C2 warten. Allen Käufern drücke ich die Daumen.

    Antworten Melden

    • Weil es ein Problem bei einer Beta gibt?
      Oder hast du noch andere Gründe?

      Antworten Melden

    • Weil eine Beta Software fehlerhaft ist, zweifelst du an der Hardware die davor problemlos lief? Hä?

      Antworten Melden

    • Was für ein Geschwätz… Leute die sich diese Beta installieren machen das normal nicht auf ihrem Produktivgerät.

      Antworten Melden

      • C1 ist energieeffizient, aber langsam. Oft hat Neues auch Schwächen. Guckst du hier: Speed tests for the C1 modem are still awaited, but early indicators suggest it will perform slower than Qualcomm’s latest Snapdragon X75 modem, utilized in other iPhones. Apple’s chipmaking chief, Johny Srouji, described the C1
        modem as just the „start,“ suggesting the C2 modem will progress further in this technological journey.
        Perhaps the reason why the C1 modem made its debut in the entry-level iPhone is because Apple has a chance to test it out among a large audience before taking the next step.
        Alles Geschwätz, klar, Hauptsache du hast recht.

    • Was für ein selbstgefälliger BS. Weil ein neuer Chip eingeführt wird sind alle Kunden Laborratten .. Der Chip muss natürlich urplötzlich vom Himmel fallen, aber schon jahrzehntelang erprobt worden sein. Und weil es mit einer(1) BETA-Version Probleme gibt, taugt der Chip natürlich gleich gar nix …

      Antworten Melden

      • Wer spricht von gar nix??? Du musst nur mit mehr Überraachungen rechnen. Schon mal ein neu entwickeltes Auto gekauft?
        Mach dich mal schlau und rede danach weiter.

  • Alle fragen sich wieso die Betas und sich iOS an sich nicht mehr so stabil ist wie vorher. Kein Wunder, damals gab es 1 iPhone.
    Irgendwann dann 5S und 5C, dann hatten wir 6 und 6 Plus, inzwischen haben wir 5 aktuelle iPhones im Lineup nur um jede Preisklasse anzusprechen zu lasten der Kunden die einfach ein funktionierendes iOS wollen.
    Es ist schade

    Antworten Melden

    • Könnte auch daran liegen, dass die Software deutlich komplexer geworden ist. Was konnten denn das 1. iPhone und die direkten Nachfolgemodelle? Richtig, nicht so viel! Die Geräte mussten auch nicht übergreifend mit Mac, iPad, Watch, Airpods und iPods zusammenarbeiten.
      Und trotzdem finde ich die Stabilität ausgezeichnet. Ein völlig fehlerfreies System wird es auch niemals geben.

      Antworten Melden

    • Vielleicht solltest Du Dich mal darüber informieren, was eine Beta ist und wofür sie da ist

      Antworten Melden

      • Es geht eben nicht nur um die Betas, sondern auch um die „fertige“ Finale Software. 26.1 ist buggy und laggt. Alleine das wischen von der Widgetseite zurück auf den Homescreen. Weiß ja nicht ob ihr Neulinge seid, aber so richtig wahrgenommen hab das abgesehen vom „Antennagate“ wo Apple die Signalbalken angepasst und Bumper verteilt hat mit dem Start von iPhone 6 und 6 Plus als irgendwie keiner Empfang hatte. Da hatten die sogar ein finales Update für zurückgezogen.
        Aber ja die Dinger können heute um einiges mehr und mehr Sachen die fehleranfällig sein können.
        Dennoch ist das auch in Anbetracht der Preise echt nicht mehr „fair“. Sorry

  • Da hab ich ja Glück gehabt, dann ist mein iPhone Air endlich richtig was wert!

    Aber Spaß beiseite, wenn irgendwas im Argen ist, ist es schon richtig, dass sie es zurückziehen. Mir ist jetzt nichts aufgefallen, aber d.h. ja nichts.

    Antworten Melden

