Vodafone: Neue Tarife, neue Neo Kinder-Smartwatch

Der Düsseldorfer Netzbetreiber Vodafone hat heute die Neo Smart Kids Watch und ein neues Tarif-Portfolio mit speziellen Monatstarifen für IoT-Produkte präsentiert, das sich an Kunden des Unternehmens richtet, die Tracker, Uhren oder Kameras mit integrierter Mobilfunkanbindung ins Internet bringen wollen.

„Smart Tech“-Tarife

Die neuen „Smart Tech“-Tarife werden allesamt mit 24 Monaten Laufzeit angeboten (eine einmonatige Laufzeit ist möglich, verteuert den Monatspreis jedoch um 1 Euro) und unterscheiden sich vornehmlich in der inkludierten Datenmenge. Diese beträgt beim Smart Tech S 500 MB und beim Smart Tech L 20 GB. Der Auf Uhren zugeschnittene Smart Tech M kostet 5,99 Euro im Monat und beinhaltet 3 GB Daten, 500 Minuten und 100 SMS.

Neo Smart Kids Watch

Zudem hat Vodafone sein Angebot an so genannten „Smart Tech“-Geräten erweitert und bietet mit der Neo Smart Kids Watch nun einen speziell auf Kinder zugeschnittenen Apple Watch-Konkurrenten an, der zum Preis von 199,90 Euro in den beiden Farbvarianten „Mint“ und „Ocean“ erhältlich ist.

Die wasserdichte Smartwatch ist IP68-zertifiziert und soll es auf eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden bringen. Neben der Standort-Überwachung per GPS, integriert die Neo eine Kamera, einen Aktivitäts-Tracker und einen Kalender. Zudem lassen sich über die Uhr Anrufe entgegennehmen.

Konfiguriert wird die Neo über die von Vodafone bereitgestellte Smart App, die auch für die Einrichtung des von Vodafone angebotenen GPS-Trackers Curve genutzt werden kann.

Zum Pauschalpreis: Neo mit 2 Jahren Tarifnutzung

Zum heutigen Verkaufsstart bietet Vodafone die Uhr über Amazon mit 24-monatiger Tarifnutzung für 249 Euro statt der regulär aufgerufenen 299 Euro an. Die Uhr soll ab dem 3. März 2021 ausgeliefert werden.