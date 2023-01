Vodafone Pass und Telekom StreamOn: Ende März ist Schluss

Die betroffenen Verträge werden dabei automatisch angepasst. Vodafone selbst informiert nach erfolgter Umstellung per SMS über das Zusatz-Volumen. Ein Sonderkündigungsrecht besteht dabei jedoch nicht, wie der Mobilfunkbetreiber in dieser FAQ zum Ende des Vodafone Pass erklärt.

Das geht ganz automatisch. Bis zum 31. März 2023 passen wir Deinen Vertrag an. Wir informieren Dich per SMS, sobald der Pass entfällt und Dein neues Datenvolumen bereitsteht. Ansonsten ändert sich für Dich nichts. Auch die Laufzeit Deines Vertrags bleibt unverändert.

Nun hat Vodafone damit begonnen, Anwender mit Vodafone Pass-Verträgen zu kontaktieren und bietet diesen nun zusätzliches Inklusiv-Volumen an. Wie viel hier geboten wird hängt dabei offenbar vom Vertrag der Bestandskunden ab. Erste Anwender berichten von 10 GB Extra-Datenvolumen pro Monat, die in E-Mail-Anschreiben angekündigt werden. Hier heißt es dann zum Beispiel:

