Accounts Center: Facebook, Messenger und Instagram verknüpfen Profile

Im Accounts Center werden Nutzer die Darstellung personalisierte Reklame-Anzeigen beeinflussen und zudem Teile der so genanten „Activity Informations“ einsehen können. Diese sollen Anwendern Aufschluss darüber geben, inwiefern Werbetreibende Informationen über das Nutzungsverhalten auf anderen Webseiten und in Applikationen Dritter dafür nutzen, euch personalisierte Werbung einzublenden.

Alle drei Mobil-Anwendungen werden in ihren Einstellungen fortan auf das konsolidierte Accounts Center verweisen, in dem sich persönliche Details ändern, Passwörter und Sicherheitseinstellungen setzen und Werbe-Voreinstellungen definieren lassen.

