Bundesnetzagentur stoppt „StreamOn“ und „Vodafone Pass“

Gleichzeitig wird die Telekom auch weiterhin mit fairen Tarifen hohen Datenverbrauch und das beste Nutzungserlebnis ermöglichen. Deshalb optimieren wir das Erlebnis unserer Kunden durch konkrete Maßnahmen ständig, in dem wir z. B. Datenvolumen verschenken oder dauerhaft das Datenvolumen in Tarifen ausgewählter Kundengruppen aufwerten. Die nächsten Maßnahmen für weitere Kundengruppen sind bereits in Vorbereitung, betroffene Kunden werden natürlich rechtzeitig informiert.

Telekom und Vodafone haben bereits auf die Entscheidung reagiert und leiten die geforderten Anpassungen in die Wege. So hat die Telekom heute ihre knapp 500 StreamOn-Partner über den Sachverhalt informiert und über die Auswirkungen auf das kommende Geschäft unterrichtet. Man bedauere die kommende Einstellung des hauseigenen Zero-Rating-Angebots, von dem der Telekom zufolge mittlerweile mehr als vier Millionen Nutzer Gebrauch machen und bereite bereits alternative Maßnahmen vor.

In Verbindung mit der Entscheidung fordert die Bundesnetzagentur eine kurzfristige Umsetzung. So teilt die Behörde mit, dass die Neuvermarktung von „StreamOn“ und „Vodafone Pass“ bis zum 1. Juli 2022 einzustellen ist. Die bereits geschlossenen Verträge erhalten eine Übergangsfrist bis Ende März 2023, dann ist auch das Zero-Rating-Geschäft mit Bestandskunden einzustellen.

