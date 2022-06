Bundesnetzagentur betont positiven Effekt des Zero-Rating-Verbots

Infolge dieser Auflagen haben Vodafone und Telekom ihre Tarifmodelle überarbeitet. Bei Vodafone sind bereits seit dem 1. Juni neue GigaMobil-Tarife verfügbar, die Telekom zieht am 1. Juli mit ihren neuen MagentaMobil-Tarifen nach. Pauschalangebote wie zuvor StreamOn oder der Vodafone Pass sind in diesen Tarifen nicht mehr enthalten, stattdessen stehen Kunden der Anbieter umfangreichere Datenpakete und bei der Telekom ein insbesondere im Familienverbund attraktives Angebot mit im Preis gesenkten zusätzlichen Rufnummern ins Haus.

Insert

You are going to send email to