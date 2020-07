Vage Entwickler-Zugeständnisse: Apple will Einsprüche zulassen

Apple hat den registrierten Entwicklern, die auf die Verteilung ihrer Applikationen über den mobilen App Store und den Mac App Store angewiesen sind, Änderungen im App-Review-Prozess zugesagt.

Während diese den Launen der Einlasskontrolle bislang weitgehend hilflos ausgeliefert waren, soll fortan eine Möglichkeit geschaffen werden, die teils willkürlichen Ablehnungen zu eskalieren.

The OS X App Store just rejected #SoundBard. Apparently not as useful as the Burp and Fart Piano. pic.twitter.com/k7dVzYA0Ss

— Paul and Storm (@paulandstorm) December 16, 2014