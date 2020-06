„Hey“-App: Streit zwischen Apple und Entwicklern entspannt sich

Kurz vor Start der Entwicklerkonferenz WWDC will man offenbar noch die Wogen im Streit um die E-Mail-App „Hey“ glätten. Apple hat mit Version 1.0.2 ein fehlerbehebendes Update für die App freigegeben, im Gegenzug werden die Entwickler in der kommenden Version die Möglichkeit integrieren, eine kostenlose Probephase zu aktivieren.

Apple hatte den Entwicklern eine Verstoß gegen die App-Store-Richtlinien vorgeworfen, da die Anwendung ein Hey-Benutzerkonto voraussetzt, das sich nicht über die App selbst generieren lässt. Im Anschluss ist ein Streit um die generelle Verfahrensweise mit Apps und Abonnements entfacht. Apple pocht zwar nachvollziehbar darauf, dass kommerzielle Angebote auch über die App verfügbar sein müssen (und Apple dementsprechend auch finanziell davon profitiert), die Entwickler prangern im Gegenzug an, dass Apple hier teils bewusst Ausnahmen macht, insbesondere für namhafte Anbieter wie Netflix, Google, Salesforce oder Nintendo.

So now we offer this new free option, and the multi-user HEY for Work — all in the same iOS app. We’re confident these improvements will satisfy Schiller’s concerns about both the user experience and business model. Hopefully this paves a predictable path for other multi-platform SaaS services like ours as well.