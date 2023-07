UK-Überwachungsgesetz: Apple droht FaceTime- und iMessage-Aus an

Apple hat sich erneut gegen die Umsetzung des so genannten Online Safety Bill in Großbritannien positioniert. Sollte das umstrittene Überwachungsgesetz wie geplant in Kraft treten, würde der Konzern Funktionen wie den Kurznachrichten-Dienst iMessage und die Videotelefonie-Funktion FaceTime eher aus dem Vereinigten Königreich abziehen, als deren Verschlüsselung zu schwächen und die Dienste an die neuen Speichervorgaben der Gesetzesnovelle anzupassen.

Apple kritisiert umstrittenes Gesetz

Dies geht aus einer neunseitigen Eingabe Apples an die britische Regierung hervor, die betroffenen Marktteilnehmern ein zweimonatiges Zeitfenster für die Einreichung von Kommentaren, Bewertungen und Verbesserungsvorschlägen eingeräumt hat.

Das neue Überwachungsgesetz sieht unter anderem eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung von Internet-Zugangsdaten vor und ebnet den Weg für die Einführung verpflichtender Kurznachrichten-Scans in mobilen Messenger-Apps.

Vorkehrungen, die nach Angaben der britischen Regierung dem Schutz von Kindern im Netz dienen sollen, dabei aber so umfangreich ausfallen, dass die Opposition in der Zivilgesellschaft in den zurückliegenden Wochen stetig zugenommen hat. Erst im letzten Monat hatten fast 100 Bürgerrechtler, Netzaktivisten, Wissenschaftler und Organisationen einen offenen Brief verfasst, der zahlreiche Änderungen an dem Gesetzentwurf einforderte und unter anderem vom Chaos Computer Club (CCC) sowie der Wikimedia Foundation unterzeichnet wurde.

Keine Nachrichten-Scans: Apple und Chaos Computer Club einig

Keine Hintertüren für Großbritannien

Nun hat auch Apple nachgelegt. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die geforderten Änderungen die Sicherheit seiner Produkte weltweit kompromittieren würde und hat ausgeschlossen entsprechende Vorgaben umzusetzen. Eher würde man FaceTime und iMessage aus Großbritannien abziehen.

Zudem wehrt sich Apple gegen die Vorgaben zum Einbau von Hintertüren und erteilt auch den Plänen der britischen Regierung eine Absage, Unternehmen dazu zu verpflichten, das Innenministerium vor der Integration neuer Sicherheitsfunktionen in Kenntnis zu setzen.