LKA warnt vor iCloud-Speichermeldungen

Wie berichtet war Apple hier kürzlich dazu übergegangen, den so genannten Fotostream zu deaktivieren und hat betroffene Kunden seinerseits ebenfalls per E-Mail über die Umstellung informiert.

Das Landeskriminalamt Niedersachsen macht auf eine Flut von E-Mails aufmerksam, die Cyberkriminelle seit wenigen Tagen massenhaft in Umlauf bringen. Die E-Mails haben es darauf abgesehen, Zugangsdaten zu aktiven iCloud-Nutzerkonten in Erfahrung zu bringen und nutzen dafür eine Warnmeldung, mit der viele Apple-Nutzer in der Vergangenheit sicher schon mal konfrontiert wurden.

