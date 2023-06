Apple und Chaos Computer Club einig: Keine Nachrichten-Scans

Schon seit dem Jahr 2021 wird in Großbritannien der so genannte Online Safety Bill diskutiert. Der Gesetzentwurf des britischen Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie sieht die Einführung mehrerer Vorkehrungen, Pflichten und Strafen vor, die unter anderem dem Schutz von Kindern im Netz dienen sollen.

Offener Brief von 80 Organisationen

Mittlerweile befindet sich das umstrittene Gesetz in seiner finalen Phase und sieht sich aktuell mit einer Flut kritischer Stimmen konfrontiert. Erst am Wochenanfang haben 80 nationale und internationale Organisationen, Bürgerrechtler, Wissenschaftler und Netzaktivisten einen offenen Brief (PDF-Download) an das Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie sowie mehrere Abgeordnete des britischen Parlamentes verfasst und Änderungen an dem Gesetz verlangt.

Kritisiert wird unter anderem, dass das Gesetz die Einführung verpflichtender Nachrichten-Scans in Messaging-Applikationen vorsieht und diese auch in Ende-zu-Ende-verschlüsselten Chats einführen möchte.

Gegen verpflichtende Nachrichten-Scans

Kritiker vergleichen die Forderung mit der Einführung einer staatlichen Hintertür, die sich nicht nur zum Scannen von Kurznachrichten auf Inhalte sexualisierter Gewalt nutzen ließe, sondern auch ein massives Missbrauchspotenzial besitzt und für die Suche nach beliebigen anderen Inhalten zweckentfremdet werden könnte.

Eine Forderung die unter anderem von der Electronic Frontier Foundation (EFF), Epicenter.works, der Wikimedia Foundation und dem Chaos Computer Club (CCC) unterzeichnet wurde.

Apple stimmt ein

Nun hat sich auch Apple der Forderung der Aktivisten angeschlossen und sein Gewicht hinter den kompromisslosen Schutz vollverschlüsselter Nachrichten gelegt.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, so Apple gegenüber der BBC, sei eine wichtige Funktion um die Privatsphäre von Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Diplomaten zu schützen. Entsprechend fordere man die britische Regierung auf den Gesetzentwurf so zu ändern, dass sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nach wie vor möglich seien.