Tim Cook bestätigt: Erste KI-Funktionen kommen später im Jahr

Die Bekanntgabe der aktuellen Apple-Quartalszahlen geht immer auch mit einem so genannten „Conference Call“ einher. Ein kurzes Konferenzgespräch zwischen Apples Chefetage und ausgewählten Marktbeobachtern, in dessen Verlauf Kreditinstitute, Investoren und Marktanalytiker die Chance haben Kommentare zu bestimmten Bereichen der vorgelegten Finanzergebnisse einzuholen.

Das Konferenzgespräch, das ihr euch bei Interesse auf dieser Website anhören könnt, beginnt dabei in der Regel mit einem im Vorfeld vorbereiteten Statement Tim Cooks. Weichen die Quartalsergebnisse von den Prognosen ab, hat der CEO hier noch mal die Möglichkeit enttäuschte Anleger aufzufangen, kann auf schlechte Währungskurse und auf Probleme bei Zulieferern verweisen um auch in eher mäßigen Quartalen ein positives Gesamtbild zu zeichnen. Dies hat Apple in der Regel zwar nicht nötig – hier wäre aber ausreichend Platz.

Erste KI-Funktionen später im Jahr

Am Tag vor dem Verkaufsstart der Apple Vision Pro hat Apple gestern auch das Konferenzgespräch noch mal dazu genutzt auf die neue Datenbrille hinzuweisen – baute dann jedoch eine Brücke zum Themengebiet Künstliche Intelligenz, das Apple nach Meinung vieler Marktbeobachter (und Mitarbeiter) bislang verschlafen zu haben scheint.

Nach dem Hinweis auf den Verkaufsstart der Apple Vision Pro erklärte Cook, dass das Unternehmen aktuell stark auf Innovation und die Entwicklung neuer Produkte fokussiert sei und betonte die Bedeutung der kontinuierlichen Verbesserung bestehender Angebote und die Erschließung neuer Märkte. Dann fielen die entscheidenden Worte:

„Wir werden auch in Zukunft in diese und andere Technologien investieren, die die Zukunft prägen werden“, so der Apple-Chef, „dazu gehört auch die künstliche Intelligenz, für die wir weiterhin viel Zeit und Mühe aufwenden. Wir freuen uns darauf, im Laufe des Jahres Einzelheiten zu unserer laufenden Arbeit in diesem Bereich bekannt zu geben“.

Dies lässt quasi nur einen Schluss zu: iOS 18, das wohl größte iOS-Update bislang, wird Siri gegen eine KI-Assistenz austauschen oder zumindest damit anreichern. Nach der WWDC-Entwicklerkonferenz im Sommer sind wir schlauer.