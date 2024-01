iOS 18: Das größte iPhone-Update aller Zeiten?

Die iPhone-Aktualisierung der vergangenen Jahre miteinander zu vergleichen, fällt schwer. Dies macht auch den Einsatz von Superlativen problematisch. Welche war Apples wichtigste Systemaktualisierung bislang? Welche war die größte? Welche war die beste?

iPhone OS 2 und iOS 7

Rückblickend würden wir den Betriebssystem-Versionen iPhone OS 2 und iOS 7 eine besondere Bedeutungen beimessen. iPhone OS 2, da Apple mit dieser den App Store einführte und den Erfolg des iPhones überhaupt erst möglich machte. iOS 7, weil Apple mit dem krassen Designbruch viel Liebgewonnenes über den Haufen warf, gleichzeitig aber auch die Weichen für die nächsten zehn Jahre stellen sollte.

Das größte iOS-Update für uns in Europa dürfte die bevorstehende Aktualisierung auf iOS 17.4 sein, mit der Ende Februar beziehungsweise Anfang März zu rechnen ist. Hier wird Apple erste zaghafte Öffnungen des ansonsten stark abgeschotteten Systems vornehmen und nicht nur die Installation alternativer Browser anbieten, sondern auch App-Downloads außerhalb des App Stores ermöglichen und Einkäufe von App-Inhalten, die nicht über Apple, sondern über die jeweiligen Entwickler direkt abgerechnet werden.

Das größte iPhone-Update aller Zeiten ?

Neuerungen, von denen die Amerikaner erst mal nichts mitbekommen werden. Nachvollziehbar warten diese auf iOS 18 und die Einführung einer rund erneuerten Sprachassistenz, die uns dann mit einer Siri-Performance versorgen dürfte, die auf einem ähnlichen Niveau wie aktuelle Chatbots vom Typ ChatGPT und Co. liegen soll.

Das bevorstehende Systemupdate auf iOS 18 soll nach Angaben des für gewöhnlich gut unterrichteten Bloomberg-Reporters Mark Gurman das größte Betriebssystem-Update in der Geschichte des iPhones sein. Apple würde in fast allen Bereichen ehrgeizige Veränderungen planen, so Gurman unter Verweis auf die Stimmung unter Apples Software-Entwicklern.

Fest steht bislang eigentlich nur, dass Apple plant, in diesem Jahr den SMS-Nachfolger RCS zu unterstützen. Hinzu kommen die Gerüchte über den Ausbau der Sprachassistenz Siri mit künstlich intelligenten Funktionen. Welche Features das nächste Systemupdate darüber hinaus mitbringen wird, bleibt abzuwarten.