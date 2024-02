Amazon Rufus: Neuer KI-Chat soll zum Kauf überreden

Wie ehrlich und unabhängig kann euch ein KI-Chat bei anstehenden Kaufentscheidungen wirklich unterstützen, wenn dieser von demselben Unternehmen angeboten wird, das letztlich auch von euren Käufen profitiert?

Amazon-Kunden werden dies schon bald im Selbstversuch ermitteln können. In den kommenden Wochen wird der Onlinehändler in den Vereinigten Staaten mit Amazon Rufus erstmals einen neuen auf generativer künstlicher Intelligenz basierenden Einkaufsassistenten einführen, der Kunden bei einer Vielzahl von Einkaufsanliegen unterstützen soll.

Laut Amazon wurde Rufus auf Amazons umfangreichem Produktkatalog trainiert, kennt abgegebene Kundenrezensionen, die auf der Plattform verfügbaren Community-Fragen sowie deren Antworten und ist zudem in der Lage, kontextabhängige Zusatzinformationen einzuholen.

Ganz grundsätzlich soll Amazon Rufus den Besuchern des Online-Kaufhauses dabei helfen, einfacher und schneller die besten Produkte für den persönlichen Anwendungsfall zu finden.

Allgemeine und spezifische Beratung

Amazon gibt sich sicher, dass Rufus in der Lage sei, die Shopping-Tour der eigenen Kundschaft signifikant zu vereinfachen und führt als Praxisbeispiel einen Schuhkauf an.

Schuhe virtuell anprobieren: Amazon mit neuer VR-Funktion

Angefangen bei allgemeinen Recherchen zu Beginn („Was ist beim Kauf von Laufschuhen zu beachten?“), über spezifische Vergleiche („Was sind die Unterschiede zwischen Trail- und Straßenlaufschuhen?“), bis hin zu konkreten Produktfragen („Sind diese Schuhe haltbar?“) würde die KI den gesamten Einkaufsvorgang unterstützen.

Rufus soll vorerst ausschließlich in den Vereinigten Staaten angeboten werden und wird hier im Rahmen eines Betatests starten.

Kunden, die an der Beta teilnehmen, können Rufus direkt in der Amazon-App nutzen, indem diese ihre Fragen in die Suchleiste eingeben. Rufus präsentiert dann Antworten und Empfehlungen, die auf relevanten Informationen aus dem Amazon-Katalog und dem Internet basieren.