Apple GPT: Apple testet bereits eigenen KI-Chatbot

Während Apple sich schon längere Zeit mit Künstlicher Intelligenz im Allgemeinen befasst, und darauf basierende Funktionalitäten auch schon in Anwendungen integriert hat, hat der Hersteller im Bereich der generativen Künstlichen Intelligenz zumindest nach außen hin bislang das Nachsehen. Anders als beispielsweise auf KI basierender Funktionen im Bilderkennungs- oder -verarbeitungsbereich werden mithilfe von generative Künstlicher Intelligenz neue Inhalte erstellt, die auf dem System zuvor antrainierten Informationen basieren. Große Probleme bereitet bislang allen Anbietern in diesem Bereich beispielsweise die damit verbundene Gefahr, dass hier teils auch komplett falsche oder veraltete Inhalte als plausible und aktuelle Information ausgegeben werden.

Die Tatsache, dass Apple vermutlich mit Hochdruck an einem eigenen Werkzeug arbeitet, das sich mit Angeboten wie ChatGPT messen kann, sollte niemand verwundern. Bereits im Mai konnten wir berichten , dass Apple in diesem Segment zahlreiche Stellen ausgeschrieben hat. Ohnehin wäre es unverantwortlich, wenn die Unternehmensführung des Konzerns die allgemeine Entwicklung in diesem Bereich nicht durch eigenständige Projekte begleiten würde.

Ein aktueller Bloomberg-Bericht macht zum Thema, dass Apple mit „Apple GPT“ an einem eigenen Konkurrenzprodukt zu ChatGPT oder Google Bard arbeitet. Es sei lediglich noch nicht klar, in welcher Form man diese Entwicklung für Kunden bereitstellen werde.

