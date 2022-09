tankste!-App zeigt Preise, Google Maps spart Sprit

Da man im Verbrenner auch bei kraftstoffsparendster Fahrweise irgendwann garantiert an die Tankstelle muss, dürfen wir an dieser Stelle noch kurz auf tankste! aufmerksam machen.

Der Suchmaschinen-Anbieter Google hat damit begonnen seine kürzlich neu vorgestellte Öko-Routenplanung in Deutschland auszurollen. Die neue Routenplanung berücksichtigt den voraussichtlichen Kraftstoffverbrauch auf der gewählten Strecke und lässt Anwender so zwischen schnellerer und voraussichtlich günstigerer beziehungsweise umweltverträglicherer Route wählen.

Insert

You are going to send email to