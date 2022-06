Einfach-Tanken: Schlichte Spritpreis-App prüft die Umgebung

Hier in Berlin könnten wir den Liter E10 bei TOTAL in 2,7 Kilometern Entfernung aktuell für 1,91 Euro kaufen. In nur 2,1 Kilometern Entfernung bietet eine JET-Tankstelle die selbe Sorte für 1,85 an.

Die seit Ende der vergangenen Woche verfügbare iPhone-App des Entwicklers Nico Bekaan besinnt sich ausschließlich auf das Wesentliche und verzichtet mit dem grau-türkisen Anstrich auch fast auf Farben. Nach dem Start will die App von euch wissen, welche Kraftstoffart euch interessiert und wo ihr gerade unterwegs seid. Sind die Informationen eingegeben, spuckt Einfach-Tanken eine Liste mit allen Tankstellen in der Umgebung aus – sortiert nach Preis und Entfernung.

Die eingegangenen Preisdaten für die Kraftstoffsorten Super E5, Super E10 und Diesel werden von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe dann wieder in einem maschinenlesbaren Format zur Verfügung gestellt, aus dem sich die vom Bundeskartellamt zugelassenen Verbraucher-Informationsdienste bedienen können. „Verbraucher-Informationsdienste“, so nennt die Behörde die zahlreichen Spritpreis-Apps, die die Daten unterschiedlich attraktiv aufbereiten und für die Nutzung auf Android- und iOS-Geräten bereitstellen.

