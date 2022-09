AirTags wieder verfügbar: Telekom mit Aktion

Nach längerer Phase der Vergriffenheit ist das 4er-Pack Apple Airtags jetzt wieder im Handel verfügbar. Amazon bietet das bei Apple mit 119 Euro ausgezeichnete Viererpack nun wieder für 112,99 Euro an, will mit der Auslieferung jedoch erst in knapp drei Wochen starten, also nach dem Apple-Event am kommenden Mittwoch.

Telekom mit Aktion

Verglichen mit den leeren Auslagen der letzten Tage ist dies zwar immer noch ein Fortschritt, aber weder die schnellste noch die günstigste Variante. Hier kann die Telekom punkten. Wer im offiziellen Online-Shop des Netzbetreibers nach Apples Sachen-Findern sucht, der stößt auf eine neu angelaufene Angebotsaktion.

Die Telekom bietet die AirTags im Viererpack aktuell für nur 99 Euro an und gibt die voraussichtliche Lieferzeit mit 1 bis 4 Tage an.

Produkthinweis Neu Apple AirTag 4er Pack 112,99 EUR 119,00 EUR