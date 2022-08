Google Maps zeigt kraftstoffsparende Routen an

Google bringt die Möglichkeit nach Deutschland, Routen auch mit Blick auf den damit verbundenen Kraftstoffverbrauch zu planen. Die Funktion wird hierzulande ab sofort freigeschaltet und sollte in den kommenden Wochen für alle Benutzer von Google Maps unter iOS und Android zur Verfügung stehen.

In der Folge zeigt die Navigations-App von Google bei der Routenplanung für Kraftfahrzeuge künftig neben der schnellsten Route auch jene Strecke an, auf der man am wenigsten Kraftstoff verbraucht – falls diese nicht ohnehin auch die schnellste ist. Die Fahrzeiten auf beiden Strecken werden dann in der Übersicht gegenübergestellt und um eine Information zu dem damit verbundenen potenziellen Einsparpotenzial an Kraftstoff ergänzt.

Google errechnet diese zusätzlichen Informationen unter Einbeziehung verschiedener Faktoren, so spielen neben der Streckenlänge beispielsweise auch die Art der Straße, die Straßenneigung oder die aktuellen Verkehrsverhältnisse eine Rolle.

Detaillierte Einstellungen möglich

Mit der neuen Option verbunden werden auch die Einstellungen von Google Maps erweitert. Dort lässt sich zum Beispiel schon als Voreinstellung festlegen, dass man kraftstoffsparende Routen bevorzugt, wenn die Ankunftszeit ähnlich ist. Ihr findet diese Option in den Navigationseinstellungen von Google Maps. Öffnet dazu die App-Einstellungen über euer Symbolbild rechts im Suchfeld. Allerdings werden diese Optionen aktuell wohl noch bei kaum jemand angezeigt, wie gesagt startet Google heute mit der gestaffelten Verteilung.

Google bietet im Zusammenhang mit der neuen Option testweise auch die Möglichkeit an, den Motortyp des eigenen Fahrzeugs anzugeben. Hier haben Nutzer die Wahl zwischen Benzin, Diesel, Hybrid und vollelektrischem Antrieb. Auf dieser Basis soll die kraftstoffsparende Routenführung weiter optimiert werden, da die effektiven prozentualen Einsparungen und somit auch die zu empfehlende Route je nach Fahrzeugmotor variieren kann.