Safari-Erweiterungen: Super Agent und Mapper für Cookies und Karten

Unter den bereits auf ifun.de vorgestellten Safari-Erweiterungen, zu denen der Tab-Verdoppler Duplicate Tab, die Nachtmodus-Erweiterungen Noir und GS Dark, der Banner-Blocker Unsmartifier ein klassischer Web Inspector und etwa der Geheimtipp Keyword Search zählen, fehlen der Cookie-Manager „Super Agent“ und die Karten-Link-Erweiterung „Mapper“ bislang noch. Dies ändern wir jetzt.

Super Agent akzeptiert Cookie-Nachfragen

So gut gemeint die europaweit vorgeschriebenen Cookie-Nachfragen beim Erstbesuch neuer Webseiten auch gewesen sein mögen, die Abfragen haben sich zur Plage entwickelt und Anwender dazu konditioniert so schnell wie irgend möglich auf „Akzeptieren“ zu klicken, damit der eigentliche Seiteninhalt gelesen werden kann.

Niemand will während der Rezeptsuche nach guten Mürbeteigen die knapp 18.000 Zeichen langen Datenschutzvereinbarungen von Chefkoch.de lesen, ehe der Puderzucker-Anteil in den Basisteigen miteinander verglichen wird.

Hier will sich die kostenfreie Safari-Erweiterung Super Agent als automatischer Assistent anbieten, der neue Cookie-Nachfragen in eurem Sinne beantwortet und so schlicht wegklickt. Ein gutes Konzept, das ähnlich wie die Desktop-Lösungen Minimal Consent und I don’t care about cookies aber mit Problemen auf den Seiten zu kämpfen hat, deren Cookie-Abfragen nicht automatisch erkannt werden. Diese lassen sich dann oft nicht mehr scrollen und verlangen das manuelle Deaktivieren der Erweiterung.

Mapper leitet Google-Maps-Links um

Die 99 Cent teure Safari-Erweiterung Mapper richtet sich hingegen an Fans der Apple Karten und will deren Nutzung erhöhen, indem alle Google-Maps-Links so umformatiert werden, dass diese nicht mehr das Kartenangebote Googles aufrufen, sondern Anwender direkt an Apple Maps weiter- bzw. umleiten.

So können sich auch Geschäfte und Location über Apple Maps ansteuern lassen, die in Google gefunden wurden. Ob euch dieses Funktions-Versprechen 99 Cent wert ist müsst ist selbst entscheiden.