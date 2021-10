Safari-Erweiterungen Noir und GS Dark: Dunkelmodus auf allen Webseiten

Noir kostet 3 Euro und bietet dafür seitenspezifische Einstellungen an, die euch in Abhängigkeit von der aktuellen Domain auch manuell eingreifen lassen.

Die Idee: Sind die entsprechenden Safari-Erweiterungen installiert, lassen sich auch die Webseiten all jener Portale im dunklen Kostüm anzeigen, deren Macher noch keinen eigenen Dunkelmodus integriert haben. So kann man abends im Bett lesen, ohne das Gefühl zu haben in eine voll aufgedrehte Taschenlampe zu starren.

Insert

You are going to send email to