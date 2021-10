iOS 15: Bluetooth weiter mit massiven Verbindungsproblemen

Guter Rat ist damit teuer. Die in vielen Diskussionsforen gehandelten Tipps, die Apple selbst in dem Hilfe-Eintrag #HT201205 („Bluetooth-Zubehör kann nicht mit iPhone, iPad oder iPod touch verbunden werden“) zusammenfasst, also das Entfernen der problematischen Geräte aus der Liste der gekoppelten und das erneute Pairing, zeigen bei vielen Anwendern schlicht keine Wirkung.

Auch nach Ausgabe von iOS 15.0.1 am 1. Oktober und iOS 15.0.2 am 11. Oktober haben sich die Verbindungsschwierigkeiten bei vielen Nutzern nicht verbessert. Weiterhin klagen viele Anwender über Probleme beim Verbindungsaufbau zu den Freisprech-Funktionen ihrer Autoradios und über die teils vollständig fehlschlagende Kommunikation mit Accessoires von Drittanbietern.

