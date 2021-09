Geheimtipp Keyword Search: Safari-Sucherweiterung nun auch für iOS 15

Ihr müsst euch für die zu durchsuchende Webseite lediglich ein Kürzel überlegen und die Suchadresse in Erfahrung bringen, in der der Bereich für die eigentlichen Schlüsselwörter in den Einstellungen der Safari-Sucherweiterung durch drei @-Symbole ersetzt wird. Für ifun.de haben wir etwa das Kürzel „ if “ und die Adresse https://www.ifun.de/ [email protected] @@ eingesetzt.

Keyword Search , die komplett kostenlose Safari-Sucherweiterung des in Norwegen ansässigen Entwicklers Arne Martin Aurlien ist nach ihrer Erstveröffentlichung für den Desktop im zurückliegenden März nun auch in einer Version für iOS 15 erhältlich, die sich auf allen frisch aktualisierten iPhones und iPads installieren lässt.

