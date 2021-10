Duplicate Tab: Safari-Erweiterung dupliziert aktive Webseite

Der neue Menüeintrag „Duplicate Tab“ öffnet die gerade aktive Seite auf Knopfdruck in einem zweiten Tab. Der Clou: Beide Tabs erhalten dabei die Historie der zuletzt aufgerufenen Webseiten und erlauben euch so im Verlauf auch wieder zurückzugehen.

Genau hier bietet sich die kostenfreie Safari-Erweiterung Duplicate Tab des Entwicklers Ty Irvine an. Diese versorgt euch nach der Installation (und der anschließenden Freigabe der Erweiterung in den Safari-Einstellungen) mit einem neuen Knopf im Kontextmenü des mobilen Browsers.

Man hat sich schon ein paar Links tief in das Archiv geklickt, da bietet sich plötzlich ein neuer Verweis an, dem man gerne folgen würde. Allerdings soll auch die aktive Seite noch nicht verlassen, sondern für eine spätere Rückkehr weiterhin unter den offenen Tabs behalten werden.

