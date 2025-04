Neuer o2 Reisetarif bietet 2 GB Daten in 105 Ländern weltweit

O2 bietet seinen Kundinnen und Kunden zum Monatswechsel ein erweitertes Roaming-Paket an. Statt bisher 33 Länder umfasst das „Roaming Plus World“-Paket künftig 105 Reiseziele weltweit. Für monatlich 14,99 Euro können Nutzer in diesen Reisezielen zukünftig zwei Gigabyte mobiles Datenvolumen erhalten, das sich nach Belieben verbrauchen lässt.

Das Paket richtet sich an alle, die einen O2 Free, O2 Mobile oder O2 Grow Tarif verwenden, und kann über die O2-App oder das Kundenportal des Netzbetreibers gebucht werden.

2 GB Daten in 105 Ländern für 15 Euro/Monat

Das Datenpaket endet automatisch nach einem Monat Laufzeit. Wird das bereitgestellte Volumen vorzeitig verbraucht, besteht die Möglichkeit, für den gleichen Preis weitere zwei Gigabyte nachzubuchen. In etwa der Hälfte der unterstützten Länder ist mobiles Surfen sogar im schnellen 5G-Netz verfügbar, was einen zügigen Zugriff auf digitale Dienste ermöglicht.

Innerhalb der Europäischen Union gelten Sonderregelungen, die die Nutzung des Handynetzes ohne zusätzliche Gebühren ermöglichen. Außerhalb der EU greifen Netzbetreiber weiterhin kräftig zu.

Reaktion auf eSIM-Tarife?

Die Verbindung mit lokalen Mobilfunknetzen verursacht Kosten, die Anbieter teils mit üppigen Gewinnmargen an ihre Kunden weiterreichen. Dadurch können bei Fernreisen hohe Gebühren entstehen. Mit seinem erweiterten Datenpaket will O2 die zu erwartenden Kosten zumindest einfach kalkulierbar machen.

O2 scheint mit den neuen Reisetarifen auf eSIM-Angebote wie BetterRoaming (ehemals Truphone) oder Saily zu reagieren, die den spontanen Wechsel auf virtuelle SIM-Karten während laufender Auslandsreisen ermöglichen.

Laut der Deutschen Tourismusanalyse 2025 planen mehr als die Hälfte der Deutschen in diesem Jahr eine Reise. Besonders Fernreisen, etwa nach Asien, Afrika oder Südamerika, stehen hoch im Kurs. Durchschnittlich geben Reisende dabei mehr als 2.600 Euro pro Person aus – eine zuverlässige Internetverbindung ist für viele ein wichtiger Bestandteil der Reisevorbereitung.

Diese 105 Länder berücksichtigt das O2 „Roaming Plus World“-Pack: