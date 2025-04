Gefälschte Blue-Prince-App: Raubkopierte Premium-Spiele im App Store

Der Spiele-Journalist Jay Peters hat in Apples App Store eine nicht genehmigte Version des Computerspiels Blue Prince entdeckt. Offiziell ist das Spiel derzeit ausschließlich auf Plattformen wie Steam, Xbox und PlayStation verfügbar.

Kurzzeitig im App Store: Blue-Prince-App als Raubkopie | Screenshot: Jay Peters

Die gefälschte App ließ sich über die Suchfunktion einfach finden und erreichte kurzzeitig eine Platzierung unter den zehn beliebtesten kostenpflichtigen Entertainment-Apps des amerikanischen App Stores. Nachdem Apple erste Presseanfragen zum Fall zugingen, wurde die Anwendung wieder aus dem App Store entfernt.

Die Gestaltung der App, einschließlich des App-Icons und der Screenshots, orientierte sich stark an der bekannten PC-Version. Auch die Beschreibungstexte glichen den offiziellen Angaben. Auffällig war jedoch, dass als Anbieter eine bislang unbekannte Person namens „Samet Altinay“ genannt wurde. Zudem wies das Impressum eine fehlerhafte Schreibweise des Entwicklernamens auf, was Zweifel an der Echtheit der Anwendung aufkommen ließ.

Inoffiziell und fehlerhaft

Nutzer, die rund zehn US-Dollar für die App bezahlten, bemerkten rasch technische Schwächen. Die mobile Version passte das Steuerungskonzept zwar für Touchgeräte an, zeigte jedoch gravierende Fehler. So konnten Spielfiguren bereits zu Beginn durch den Boden der virtuellen Umgebung fallen, was ein normales Weiterspielen unmöglich machte.

Eine offizielle Stellungnahme von Apple zu diesem Vorfall blieb zunächst aus. Das Entwicklerstudio Dogubomb sowie der Publisher Raw Fury machten in einer Mitteilung deutlich, dass aktuell keine iOS-Version von Blue Prince verfügbar ist und rieten davon ab, entsprechende Angebote zu erwerben. Käufer der entfernten App haben die Möglichkeit, über die Hilfeseiten von Apple eine Rückerstattung zu beantragen.

Fälle, in denen nicht autorisierte Kopien bekannter Spiele im App Store erscheinen, sind nicht neu. Auch bei anderen erfolgreichen Titeln wie Wordle oder Palworld wurden in der Vergangenheit ähnliche Vorfälle verzeichnet. Unklar bleibt dabei jedoch stets, wie es die Kopien überhaupt an Apples Eingangskontrolle vorbei den App Store geschafft haben. Ohne grünes Licht von Apples Prüfern zu erhalten, ist es für Entwickler unmöglich, im App Store gelistet zu werden.