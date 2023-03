Neue Apple-Karten bald in Österreich: Testlauf in sechs Ländern

Apple schein kurz davor zu stehen die neuen, hochdetaillierten Apple-Karten in sechs weiteren Regionen bereitzustellen und hat nach Angaben des ehemaligen Apple-Mitarbeiters Justin O’Beirne bereits mit dem Test des neuen Materials in den entsprechenden Regionen begonnen.

Österreich, Polen und vier weitere

Konkret sollen die Vorbereitungen laufen, die neuen Karten in Kroatien, in Österreich, Polen, Slowenien, Tschechien und Ungarn freizuschalten. Justin O’Beirne, der in seiner Zeit bei Apple als Chef der Kartenabteilung aktiv war, geht momentan davon aus, dass das neue Kartenmaterial voraussichtlich im April 2023 ausgerollt werden dürfte.

Sobald Apple seine neuen Karten in den sechs europäischen Ländern zur Verfügung gestellt hat, werden 21,6 Prozent der Erde über Apples neues Kartenmaterial verfügen. Laut O’Beirne haben dann 11,7 Prozent der Weltbevölkerung beziehungsweise knapp 930 Millionen Menschen die neuen Karten für ihre Heimat.

Insgesamt kommen die neuen Apple-Karten bereits in 32 Ländern zum Einsatz.

Seit April 2022 in Deutschland

In Deutschland wurden die neuen Karten im April des vergangenen Jahres ausgerollt. Die „Umsehen“ genannte Straßenansicht, die mit Googles Street View konkurriert, startete damals allerdings nur in München und wurde erst mehrere Monate später, Ende Juli 2022, in ganz Deutschland ausgerollt.

Mit „Look Around“: Apples neue Karten starten in Deutschland

Nachdem die neuen Karten Mitte Dezember 2022 dann auch in der Schweiz, in Belgien und in den Niederlanden an den Start gingen, legte Apple in Deutschland erst im vergangenen Monat noch mal Hand an.

Apple Karten: Fahrradrouten ab sofort in ganz Deutschland

Mitte Februar gingen hier die Augmented Reality Fußgängerrouten und die Fahrradrouten für ganz Deutschland an den Start. Zudem verfügen mit Berlin, Hamburg und München nun die drei größten Deutschen Städte über die detaillierten Stadtansichten, die auch Bäume und Trampelpfade berücksichtigen.